道指早段回升100點　Lululemon業績後挫4%

美國總統拜登周三(31日)稍後公布發展基建大計前，美股早段回穩，道指報33,167點，升100點；標指漲13點，至3,972點；以科技股掛帥的納指反彈86點，至13,131點。美國10年期債息大致維持於1.725厘。

滙豐私人銀行環球投資總監Willem Sels表示，市場預期復甦及刺激措施推高通脹，正注視通脹見頂水平，故在數據獲取前，市況將維持波動局面。

「科技女股神」Cathie Wood旗下交易所買賣基金(ETF)ARK Space Exploration & Innovation(ARKX)周二首日登場，跟隨美股向下，收市跌0.98%，成交達2.98億美元，創ETF首日掛牌第8高紀錄。ARKX周三早段報20.47美元，升0.84%。

公司消息方面，美國藥廠輝瑞與德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗於12至15歲青少年的臨床測試顯示可提供100%保護率，股價早段升0.19%至36.18美元。

瑜伽服零售商Lululemon截至1月底止第四財季純利按年升11%至3.3億美元，每股賺2.52美元，略高預期的2.49美元，期內淨銷售增加24%至17億美元，當中向消費者直銷佔逾半。Lululemon股價早段報304.36美元，挫4.01%。

寵物用品網購平台Chewy Inc.受惠假日旺季銷售理想，上季扭虧為盈，純利2,100萬美元，每股賺5美仙，好過預期蝕10美仙，期內收入大增逾50%至20.4億美元，亦勝預期，消息刺激股價早段急升12.66%至90.56美元。