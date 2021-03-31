康怡頂層複式罕有放盤　議價後約1720萬元成交

樓市買賣氣氛活躍，供應罕有的特色單位備受追捧，指標屋苑鰂魚涌康怡花園及沙田第一城均錄同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣居屋山翠苑A座高層7室，實用面積378方呎，兩房間隔，望開揚山景，於自由市場以495萬元易手，實用呎價13,095元，新買家屬於用家。

●鰂魚涌太古城3月份錄約42宗買賣，其中唐宮閣中層D室，實用面積約545方呎，原業主開價約1,050萬元，議價後減約50萬元，以1,000萬元成交，實用呎價約18,349元，新買家為同區用家。

●鰂魚涌康怡花園F座頂層複式戶，實用面積約994方呎，為屋苑內罕有放盤，叫價約1,800萬元，議價後以約1,720萬元成交，實用呎價約17,304元，新買家為同區客，斥資購入作換樓自用，原業主於1995年10月以約690萬元購入，轉手帳面獲利約1,030萬元，升值約149%。

●北角和富中心15座高層B室，實用面積1,073方呎，三房連套房間隔，最近可供睇樓，即獲2組客出價競爭，最終以2,050萬元易手，實用呎價19,105元。買家屬於屋苑分支家庭，早前錯失另一同類單位，最終追價70萬元購入上址。

●銅鑼灣文石大廈中層B室，實用面積246方呎，開放式間隔，獲租客以12,000元租入，實用呎租約48.8元，業主於2016年8月以305萬元購入，租金回報約4.7厘，新租客為新加坡人。

●西區高士台1座中層A室，實用面積1,513方呎，套三房間隔，望部分海景，以3,809萬元易手，實用呎價25,175元，新買家屬於用家，原業主於2014年12月以3,728萬元買入，持貨7年帳面獲利81萬元，單位僅升值約2%。

●淺水灣南灣御苑2座一個C室單位，實用面積約1,505方呎，望山景，並遠眺淺水灣海景，獲同區客斥3,308萬元承接，實用呎價約21,980元，並連車位，原業主於2008年4月份以約2,200萬元入市，轉手獲利約1,108萬元，物業升值約約50%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街23號中低層B室，實用面積約688方呎，原則兩房改套三房加工人房間隔，望內街景，日前以19,000元獲承租，實用呎租約28元，屋苑3月累錄30宗租賃成交，平均實用呎租約31.6元，屋苑現時有約113個單位放租，入場月租由14,800元起。

●奧運站維港灣9座低層F室，兩房間隔，實用面積約457方呎，原先以970萬元放盤約5個月後，獲外區客接洽，議價後減價約21.2萬元，以約948.8萬元成交，實用呎價約20,761元，新買家為港島區換樓客，為方便上班及與居於港島區的家人往來，睇樓3次後決定承接自住。

●奧運站帝柏海灣3月暫錄約4宗買賣，交投平穩，其中5座中低層F室，實用面積469方呎，兩房間隔，最新以1,060萬元成交，實用呎價22,601元，原業主於2011年7月以631萬元買入，持貨近10年，現轉手帳面獲利429萬元離場，單位期內升值約68%。

●紅磡黃埔花園3月錄28宗買賣，交投尚算平穩，其中11期8座中層C室，實用面積505方呎，兩房間隔，望街景，最新以850萬元易手，實用呎價16,832元，原業主於2000年2月以255萬元買入，持貨長達21年，現轉手帳面獲利595萬元，單位期內升值逾2.3倍。

●九龍塘又一居頂層複式戶3座頂層複式戶，實用面積1,020方呎，三房連套房間隔，獲用家以約2,200萬元購入，實用呎價21,569元。原業主於2000年11月斥資560萬元購入，是次轉手帳面獲利1,640萬，升值2.9倍。

●啟德嘉匯9座高層B室，兩房間隔，望樓景，實用面積約447方呎，以約18,800元放租1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以約17,300元租出，實用呎租約38.7元，新租客為夫婦，睇樓1次後決定承租。

●將軍澳峻瀅5座高層E室，望山景，兩房間隔，實用面積約502方呎，以約775萬元放盤不足1個月，即獲外區客接洽，議價後減價約15萬元，以約760萬元成交，實用呎價約15,139元，新買家為首置客，原業主於2012年7月以約371.9萬元購入，是次轉售帳面獲利約388.1萬元。

●將軍澳領都車位停車場L2層雙號車位，開價218萬元，經議價後減價12.4萬元或約5.7%，以205.6萬元獲區內資深投資者承接。原業主於2016年12月以約164.8萬元一手購入車位，持貨至今帳面獲利約40.8萬元。

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新界區

●荃灣麗城花園3月36宗買賣，較上月16宗增幅達1.3倍，創2014年6月38宗後近7年單月新高，三房成交佔近90%，其中2期8座高層C室，實用面積572方呎，享山景，開價718萬元，新近獲區內租客議價11萬元，隨即以707萬元獲承接，實用呎價12,360元。

●荃灣樂悠居本月錄6宗買賣，與上月7宗相若，其中高層7室，實用面積312方呎，一房間隔，原叫價630萬元，議價後以615萬元易手，實用呎價19,712元。買家為外區投資客，購入上址作收租之用，以同類單位市值月租約14,000元計，租金回報約2.7厘。

●荃灣愉景新城9座高層E室，實用面積652方呎，三房連套房間隔，放盤一個月，減價50萬元或約4.8%，以1,000萬元獲用家承接，實用呎價15,337元。原業主於1997年9月以約685.8萬元購入單位，至今升值約314.2萬元。

●屯門澤豐花園1座高層G室，實用面積593方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，最後獲區內公屋客以458萬元承接，實用呎價7,723元。

●元朗溱柏9座高層H室，實用面積272方呎，開放式間隔，近日以443萬元獲承接，實用呎價16,287元。據悉，原業主於2013年9月以約267.5萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約175.5萬元，升值約66%。

●沙田第一城24座高層連天台戶，實用面積447方呎，三房間隔，以800萬元易手，實用呎價17,897元。原業主於2011年以363萬元購入單位，持貨10年帳面獲利437萬元。

●沙田第一城15座中層A室，實用面積819方呎，三房間隔，放盤1個半月，減價62萬元，以1,138萬元沽出，實用呎價13,895元。

●大圍本月錄近60宗成交，按月增50%，其中盛世2座中層SA室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，成交價1,263萬元易手，實用呎價18,358元。原業主2012年以692萬元購入單位，持貨9年帳面獲利571萬元離場，升值約82.5%。

●馬鞍山翠擁華庭7座低層F室，實用面積751方呎，減價約15萬元，以945萬元成交，實用呎價12,583元。原業主於2010年7月以約435萬元購入單位，現沽貨帳面獲利約510萬元，升值逾1.1倍。