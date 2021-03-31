90%港人有壓力！港宜居成疑　回內地何價？

疫情肆虐，港人面對的財務壓力大增，再度考驗香港是否宜居！信諾香港調查顯示，香港的整體健康指標遠低於全球平均水平，在11個受訪地區中排行尾三，港人持續對個人財政感到不安，僅15%有信心維持目前的生活水平。

港人於「工作」、「經濟」及「家庭」範疇的指標，與其他地區有顯著落差，當中的經濟財務問題更是港人主要壓力來源。調查指出，市場的「經濟」健康指數由去年8月的49.8，僅微升至10月的49.9，當中僅得13%受訪者對其財務狀況感到樂觀。

香港是一眾受訪地區中壓力較高的城市，調查指出，90%受訪港人表示自己受壓，而表示未能管理壓力的則有14%；超過半數的主要壓力來源為「對未來感到疑惑」。有足夠經濟能力應付自己或家人的醫療需要的比例則只有11%；擔心支付住屋開支的受訪者，則由去年8月的11%，升至10月的14%；大部分受訪者對未來經濟環境及對其財務狀況的影響不抱期望。

信諾香港行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers表示，疫情打擊港人生計，令港人對個人財政感到擔憂和壓力，要維持目前的財務狀況甚具挑戰，為讓客戶得到更多保障，該機構延長其額外保障計劃至今年底。

事實上，港人經歷多輪疫情，經濟又陷入史上最長衰退，難免悲觀，惟或許正步入否極泰來。香港大學昨公布今年第二季宏觀經濟預測，料次季實質本地生產總值(GDP)將回復按年增長4.9%，主要由於內地經濟復甦及疫苗接種計劃持續進行，香港經濟正逐步恢復，尤其與去年較低基數相比，估計反彈力度強勁。

去年12月第四波疫情引致社交距離措施遭收緊，嚴重打擊今年首季本地需求，港大預計第一季實質GDP按年下跌1.2%，跌幅低於去年第四季的3%，並預計失業情況有明顯改善，但一般會滯後反映，料失業率會從今年首季估計的7.3%，輕微改善至次季的7.2%，今年全年經濟增長或達3.5至4.5%。

【內地價不低！一線城市須1900萬才算「財富自由」】

香港若不再適合宜居，那麼遷往內地要多少錢才能財富自由呢？胡潤研究院給出了「參考答案」，最新的調查報告發現，內地的入門級財富自由門檻相對其他地區較高，一線城市已高達1,900萬元人民幣(下同)。

首席調研官胡潤解釋，主要原因是內地買樓需求大，相比其他國家，如印度的年輕人買樓需求較弱，印度入門級財富自由門檻只要有足夠的錢，能租到好一點的單位就夠了，印度孟買入門級財富自由門檻可能僅900萬元。

事實上，財富自由是不少平民都會談論的夢想，惟胡潤提醒，有些富二代可能較幸運，但實現了財富自由的人，不一定最幸福，因他們也承擔着更多責任和壓力。一個人最幸福的時候，是認為自己遲早有機會實現財富自由而尚未實現之時。換言之，追夢要適可而止。

綜觀今次胡潤報告，就把財富自由分為入門級、中級、高級和國際級4個階段，並按內地一、二、三線城市的需求而定，財富自由門檻主要考慮常住樓宇、金融投資和家庭稅後年收入。以一線城市為例，入門級主要包括一套120方米的市區常住房、兩架車、60萬元的家庭稅後年收入及800萬元的金融投資；中級就要6,500萬元，當中包括一套250方米的市區常住房、一套200方米的郊區第二住房、兩架車、150萬元的家庭稅後年收入與1,200萬元的金融投資，如此類推。

胡又解釋，報告之所以將財富自由門檻分為4個階段，是因每到一個門檻，家庭情況變化亦會產生新的需求。例如當達到高級財富自由門檻是1.9億元後，可能會想更上一層樓，下一個目標就是國際級的3.5億元門檻。

既想宜居又要追求財富自由，也需當地經濟環境配合。今年3月，在中外需求增強的背景下，內地官方的製造業採購經理指數(PMI)重返去年12月高位，達51.9，正反映內地製造業景氣回升；非製造業PMI也反彈至56.3，為去年11月後高位，表明非製造業擴張有所加快，經濟前景看俏。