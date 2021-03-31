【產經評論】港股首季盛入衰　冷戰新時代揭序

今年轉眼間過了四分之一。首季初美國政局雖陷入混亂，但源源不絕的北水和中企來港上市，港股好不熱鬧，單日成交額曾逾3,000億元創高峰，可謂牛氣沖天。詎料好景不常，市況峰迴路轉，3月更急轉直下，科技股與新股熱潮急速敗退，白宮新主人更明確表達制華立場，令中美關係改善的憧憬夢碎。近次中美高層對話更如向世人宣告已走進「新冷戰」時代。次季起，全球得適應新環境，金融市場難安寧，看官要緊握扶手！

港股首季市況由旺轉淡，除反映恒指由高位31,000點水平回落超過一成，市值蒸發約7.8萬億元外，新股市場由盛入衰之勢更加明顯。回看去年11月，螞蟻集團兩地上市計劃雖被突然煞停，但新股市場打後一直保持暢旺，散戶認購「逢抽必贏」更成為一時佳話，直至今年2月，熱潮推向高峰。可隨着內地高調打壓科技巨企，並多次重申要整頓金融科技，高舉反壟斷旗幟，頻傳迫令龍頭企業拆骨，致令相關板塊風聲鶴唳，股價急挫向下，大量資金被套牢，新股熱潮無以為繼，3月多隻股份首日掛牌均見「潛水」。想不到短短一個月時間，市況興衰之別，恍如隔世！

說到底，根源在於中美關係劇變，變臉之快可謂做夢也想不到！自美國總統拜登1月上任後，先着手落實1.9萬億美元紓困案，隨即引發市場對提早加息及再通脹的疑慮，美債息抽升引發全球債災，股市急挫；到了3月，中美互數不是、不歡而散，緊接就傳來美國聯手歐盟、英國及加拿大就新疆問題制裁中國官員，惹來中國強硬報復，更迅即見到中俄宣示盟友關係，北韓發射導彈響應，中東也表態。國際形勢就在這麼短的時間，起了翻天覆地變化！

3月中美之爭上演了扣人心弦的戲碼，可這殊不是世人樂見的，這意味着全球攜手走出疫情的美夢落空，中美爭霸擺明各不相讓，標誌昔日共贏互利的全球化發展模式不可能繼續，取而代之是以中美各為核心的半球化發展模式。

往後的日子，大如國家、小如企業，甚至個人，都得選邊，難有中間路線，享兩家茶禮，皆因無論是科技抑或金融等戰略領域，由美國主導的新供應鏈和系統，必將針對中國而設計，盡可能排斥中國制式，全球企業得在起始就要選邊站，這對生產原材料、零部件採購，以至日後的市場銷售，都起着深遠的影響，意味國際經貿規模也許難以重回昔日高峰，疫後經濟復甦趨向地區化，全球榮景不復返！