東方日報B1：傳內地設新交易所　港擬降中概股回歸門檻

港股周三(31日)收市前有外媒引述消息指，中國國務院已要求監管機構研究加設交易所，吸引已在香港或美國上市的中國企業，回流內地上市，甚至希望吸引如蘋果公司(Apple Inc.)等國際知名企業將其內地業務於流傳中的新交易所掛牌，以提升內地股市的國際地位。即使有關討論只在初步階段，尚無時間表或地點，消息隨即拖累港交所股價「插水」式倒跌，收市跌1.33%，收報457.4元。

巧合的是，港交所收市後發表諮詢文件，建議放寬來港第二上市的非WVR中概股至所有企業，不再限於「創新產業公司」。非WVR中概股上市時的最低市值要求將顯著降低，若能證明於紐約證券交易所、納斯達克交易所或倫敦證券交易所有最少兩個完整會計年度的良好合規紀錄，而最近一個經審核會計年度收益未夠10億元者，門檻將由400億元降至100億元；若能證明於上述交易所有至少5個財年的良好合規紀錄，30億元市值便可。WVR中概股則仍要證明其屬「創新產業公司」。

該所又建議給予雙重主要上市的發行人更大靈活性，計劃在港作雙重主要上市的「獲豁免的大中華發行人」及「非大中華發行人」，若滿足特定合規及市值條件，將可保留既有的WVR及可變利益實體(VIE)架構。

與此同時，為優化海外發行人上市制度，港交所同時要求所有企業須遵守同一套的核心股東保障水平，務求確保所有投資者得到一致的保障，具體而言包括須每年舉行普通股東大會(AGM)，並給予股東召開股東特別大會(EGM)的權利；容許股東以簡單多數票罷免董事；須取得股東絕大多數票，方可批准特定事宜，如修訂股份權利、組織章程及清盤。

港交所上市主管陳翊庭相信，有關建議將吸引更多希望從香港的高流動性金融市場受益的國際與中國內地公司，同時確保維持香港市場的質素和高水平的股東保障制度。

該所美國預託證券(ADR)周三早段報459.91元，較香港收市價高0.55%。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，若在內地設立新交易所事成，可吸引在香港及美國等海外上市的中概股回流內地上市，「北水」毋須再經港股通投資，屆時港股交投量將大減，從而對港交所業務造成打擊。目前該事項仍存很多不確定性，港交所股價短期將因此受壓，建議投資者「睇定啲」才考慮進場。

郭氏相信，屆時企業在新交易所上市會以人民幣計價，對內地投資者而言，資金毋須受到香港等市場的投資限制，亦可免去買入賣出股票所產生的兩層匯兌風險。不過，對上市企業而言，港股對資金進出的限制少，全球基金都可買入，集資上相對有優勢。