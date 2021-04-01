美股標指上漲14點　創收市新高

美國總統拜登周三(31日)稍後公布發展基建大計前，美股3大指數個別發展，但大型科技股領漲，刺激標指創出收市新高。道指收報32,981點，跌85點或0.26%；標指收報3,972點，升14點或0.36%，創收市新高；納指收報13,246點，升201點或1.54%。

總結今年首季，道指、標指、納指分別累升7.76%、5.77%、3.06%，3大指數均連續4個季度錄得升幅。

據媒體報道，美國總統拜登的下一個經濟復甦計劃的總規模可能超過4萬億美元，將分為兩個法案，包括首部分得2.25萬億美元的基建法案，並宣布對企業加稅；第二份法案涉及兒童保育措施、醫療保健補貼等問題，將於4月公布。

經濟數據方面，美國疫苗接種取得進展，企業預期經濟反彈，紛紛增加招聘人手。據數據機構ADP公布，美國3月份私人職位增長51.7萬個，為去年9月以來最多，略低過預期52.5萬個，但遠多過2月的16.9萬增幅。

滙豐私人銀行環球投資總監Willem Sels表示，市場預期復甦及刺激措施推高通脹，正注視通脹見頂水平，故在數據獲取前，市況將維持波動局面。

大型科技股周三向好，亞馬遜、蘋果公司齊升逾1%；Facebook收報294.53美元，升2.27%。

「科技女股神」Cathie Wood旗下交易所買賣基金(ETF)ARK Space Exploration & Innovation(ARKX)周二首日登場，跟隨美股向下，收市跌0.98%，成交達2.98億美元，創ETF首日掛牌第8高紀錄。ARKX周三收報20.49美元，升0.94%。

公司消息方面，美國藥廠輝瑞與德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗於12至15歲青少年的臨床測試顯示可提供100%保護率，輝瑞股價全日升0.33%。

瑜伽服零售商Lululemon截至1月底止第四財季純利按年升11%至3.3億美元，每股賺2.52美元，略高預期的2.49美元，期內淨銷售增加24%至17億美元，當中向消費者直銷佔逾半。Lululemon股價收報306.71美元，跌3.27%。

寵物用品網購平台Chewy Inc.受惠假日旺季銷售理想，上季扭虧為盈，純利2,100萬美元，每股賺5美仙，好過預期蝕10美仙，期內收入大增逾50%至20.4億美元，亦勝預期，消息刺激股價急升5.39%，收報84.71美元。