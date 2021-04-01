鄧建初：新股熱隨大市冷卻　仲值唔值博？

近來香港股票市場與美股走勢南轅北轍，表現差天共地，原來恒生指數已不再與美國道瓊斯指數掛鈎，轉移步伐跟隨納斯達克指數而上落。

恒指自納入多隻新經濟科技股後，所佔比重已蓋過一眾傳統舊經濟股。新經濟股之特色是波動性強，起伏變化甚大，數個百分點已是等閒事。二月十八日恒指升破去年高位，報31,183點，當一眾股民認為牛市重現時，大市竟急速回落，至近期三月廿五日低點27,505計，已跌去3,678點，跌幅之巨，連初哥也大感意外。個別新經濟股更跌個四腳朝天，大插30%至50%者，比比皆是。幸好初哥嚴守自己在訂閱組的事前策略，總算能在這次大跌浪中幸免於難。

中概股受到美國政府打壓，紛紛選擇回流香江作第二上市。根據過往歷史紀錄，招股前多數已在美國預先炒上，雖然最終定價較美股隔晚收市價有些微折讓，但仍要冒數日內在美國掛牌股票下跌之風險。基於股價已炒上一段時間，上升值博率下降，所以香港正式掛牌時大漲空間頓減，然而股民貪其中概股名牌效應，依然認購者眾。

市況跌幅驚人，連帶一眾新股股仔的認購情況都出現冷淡場面，超購100倍以上也甚為罕見。其中一隻股仔，雖然有兩名表面具實力的基石投資者入股，佔去發售量若干百分比股權，但是在國際配售方面，竟然不足額，遂回撥共20%股份至公開發售組別，有異於常規的30%，令乙組抽籤者大失預算。甫上市股價便狂跌，幅度之大令人震驚，所以抽新股定要做足功課研究，不要輕易相信坊間謠言，否則輸得一敗塗地，難以翻身。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)