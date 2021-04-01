標指創新高　金價重上1700美元

●美匯指數跌至93.23；港匯弱見7.7743；離岸人民幣(CNH)升上6.5639；美元兌日圓處110.78；歐元企1.1727；英鎊報1.3785。金價漲至每安士1,709美元。布油跌至63.03美元，紐油報59.62美元。比特幣企5.9萬美元水平。道指期貨窄幅上落。

●美國證交會(SEC)近日已經因為對沖基金公司Archegos造成美股動盪的槓桿化交易，而對該基金的創辦人Bill Hwang展開初步的民事調查。

●美國總統拜登公布超過2萬億美元的基建及經濟復甦計劃，同時將增加公司稅率，由原來21%提升到28%，以資助部分基建開支，預期加稅部分在15年內分階段實施。

●港股ADR指數收報28,570點，升192點或0.67%。

●即月恒生指數夜期收報28,546點，升230點，高水168點，成交14,065張。

●紐約5月期油收報每桶59.16美元，跌1.39美元或2.3%；布蘭特5月期油收報每桶63.54美元，跌0.6美元或0.94%。

●紐約4月期金收報每安士1,713.8美元，升29.9美元或1.8%。

●食品外賣公司Deliveroo首日在倫敦掛牌股價即下跌了26.3%，收報287.45便士，其招股價定在390便士，處於其目標區間的下限。

●根據國際貨幣基金組織(IMF)數據，去年第四季度，美元在全球外匯儲備中所佔比例降至約59%，為25年來最低水平。

●著名機構科法斯集團警告：歐洲大量企業潛在「隱形破產」風險。

●外媒報道，中國在考慮調整其龐大的鋼鐵行業的稅收政策，鼓勵減少出口同時增加進口，以助力實現中國碳排放的目標承諾。