中國電動車進入「大躍進」時代？

汽車行業在製造業而言屬重工業，需要投入巨額資金、技術研發、產品質控，缺一不可，否則會影響到道路安全，造成財產損失甚至人命傷亡，後果堪虞！在過去數十年，汽車工業為歐、美和日本企業的天下，皆因其掌握技術與資本。當然，中國改革開放四十年，汽車工業已有一定的成就，只是在拓展出口方面，尚未能比得上歐美與日資的競爭力。

隨着世界進入數碼時代，且市場對於環保的要求日高，汽車業亦朝向新能源轉型，並已成為各主要經濟體的長遠政策目標，未來十年汽車業將會出現翻天覆地的改革，這是事實。作為全球第一大經濟體，美國在電動車產業方面屬世界前列，如今全球都有美國的電動車行走。

由於如今中美在爭霸，電動車產業是兵家必爭之地，故中國正在總動員投入資源發展電動車產業。傳統車企--浙江吉利汽車就同科企合作研發電動車，就連內地房地產企業都話要大搞電動車，總之財雄勢大，不論有沒有造車經驗，都想染指電動車產業。美其名是響應國家推動創新科技自主研發，用自主研發晶片配合自家電動車，做強汽車產業，但實際上，總有些毫無造車經驗的企業，想藉此題材在市場圈錢，在股市興風作浪，雷聲大，但何時能造出車來，天曉得！難怪官媒亦忍不住，說電動車行業浮誇宣傳，批評企業「少點吹牛，多點實幹」！

小米從做低端手機起家，到成為全球五大智能手機品牌，且產品擴展至其他智能消費電子產品，成就不容置疑。但說造車，還是新嘗試，到底成功與否，且拭目以待！但筆者相信，內地大戶們都押注小米呢個大「Project」，呢隻股必然會再大炒，如今公司市值6,000多億元，大概萬億元關是大戶的基本目標。次季若然中資科技股再有震倉潮，有閒錢又有實力坐貨的股民，可能會手癢落場；但當然，呢個大「Project」會唔會成為另一家「樂視」，筆者唔係「先知」，冇水晶球，反正都係投機味重，仍決定沾手的話，食得鹹魚要抵得渴，睇路炒作量力而為！

東網產經專欄作者 帥哥