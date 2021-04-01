溫灼培：國策方向較優勝　人民幣長遠看好

自農曆新年後，人民幣兌每美元於6.4水平輾轉下滑，現正有邁向6.6水平之勢。由於現今人民幣屬高息貨幣，深受不少投資者喜愛，而近期人民幣回落，難免會觸動不少投資者的神經。

筆者認為，近期人民幣轉弱主要是緊隨其兩個主要貿易夥伴，歐盟及日本的貨幣變化而下跌。至於歐元及日圓兌美元有所貶值，相信很大程度是與美國10年期債券孳息率的不斷上升，增強了美元的吸引力有關。鑑於估計美國10年期債息還有上升空間，技術上不能排除短期內人民幣有衝向6.6兌每美元的機會。不過，就長遠而言，筆者仍看好人民幣。

美國10年期債息上升，對美元的支持相信只是一個短暫因素。若從大方向觀察，中國的政策方針明顯較美國優勝。美國拜登政府推的1.9萬億美元刺激方案，純粹只是派福利，擴大美國財赤的同時，根本無長遠改善當地經濟作用。相反，中國去年底簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，把整個東盟市場擴大，對中國對東南亞經濟發展均屬利好。

另邊廂，中國與伊朗簽署一個25年期，涉及4,000億美元的合作協議，使中國可取得較便宜的伊朗石油資源，同時可輸出中國已是產能過剩的建造業，這些均有助經濟長遠發展。而更重要的是，伊朗同意其出售的石油以人民幣結算，這對人民幣國際化又邁進了一大步。投資一國貨幣主要是看該國的經濟發展潛力及未來國力。這正是筆者長遠看好人民幣的主因，並料人民幣年底目標6.4兌每美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培