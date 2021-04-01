陳蓓敏：恒指今季睇法宜保守

拜登在3月12日簽署通過1.9萬美元疫情紓困方案，近期又有消息傳他有意推出3億至4萬億美元基建項目，同時開徵約3萬億美元稅項。這顯示美國正面對黔驢技窮，老調重談刺激經濟政策。美債息周內曾高見1.77%，美匯指數突破93以上，亞太區股市偏軟。

升升跌跌節奏下，深證指數又呈現高台乏力，昨日跌約109點，收13,778。上證指數見牛皮。恐怕本周餘下的日子，國內指數偏軟。國家統計局公布3月份非製造業指數為56.3%，較市場預期52%為高。綜合PMI指數為55.3%，按月升3.7%，顯示內地生產製造業靈活見動力，新增訂單指數為55.9%，按月升7%。

隨着三月過去，第一季也成歷史了，恒指於首三月，點數上下差距分別為一月有3,112，二月有2801，三月有2412點，顯是差距逐步收窄。隨着有美基金爆倉，美債息上行，美匯轉強，各國宏觀仍見角力下，投資者對第二季傾向保守審慎。那麼第二季恒指流向哪個區間運行？若能於27,800至29,800點上落，則是理想的區域。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)