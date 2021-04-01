陳蓓敏：恒指今季睇法宜保守
2021年04月01日 08:15
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拜登在3月12日簽署通過1.9萬美元疫情紓困方案，近期又有消息傳他有意推出3億至4萬億美元基建項目，同時開徵約3萬億美元稅項。這顯示美國正面對黔驢技窮，老調重談刺激經濟政策。美債息周內曾高見1.77%，美匯指數突破93以上，亞太區股市偏軟。
升升跌跌節奏下，深證指數又呈現高台乏力，昨日跌約109點，收13,778。上證指數見牛皮。恐怕本周餘下的日子，國內指數偏軟。國家統計局公布3月份非製造業指數為56.3%，較市場預期52%為高。綜合PMI指數為55.3%，按月升3.7%，顯示內地生產製造業靈活見動力，新增訂單指數為55.9%，按月升7%。
隨着三月過去，第一季也成歷史了，恒指於首三月，點數上下差距分別為一月有3,112，二月有2801，三月有2412點，顯是差距逐步收窄。隨着有美基金爆倉，美債息上行，美匯轉強，各國宏觀仍見角力下，投資者對第二季傾向保守審慎。那麼第二季恒指流向哪個區間運行？若能於27,800至29,800點上落，則是理想的區域。
神州控股(00861)公布業績，去年總體營收約198億港元，同比增長11.8%。股東應佔溢利 6.13億元，同比增長103%。下半年業績比上半年數據，更見優異。全年大數據收入為 2.31億，同比增長124.5%。其他業務收入如智慧產業鏈和智慧城市等範疇也見有高雙位數字升幅。受惠國家推動智慧城市基礎設施建造項目，未來收入仍有增長空間。全年派息為13.6仙，較去年派發6.4仙，高出1倍以上。建議吸纳，初步阻力位為6.2元，向下支持位為4.85元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)