多家公司停牌 大部分涉延遲公布業績
2021年04月01日 08:26
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下列多間公司於開市前申請停牌，均為延遲刊發2020年年度業績，包括：瑞風新能源(00527)、中國全通(00633)、中海重工(00651)、上海証大(00755)、利邦控股(00891)、華融國際金融控股(00993)、中國智慧能源(01004)、China New Energy(01156)、中國航天萬源國際(01185)、正道集團(01188)、大灣區聚變力量控股(01189)、中國中石控股(01191)、泰山石化集團(01192)、潤東汽車(01365)、Raffles Interior(01376)、FSM Holdings(01721)、中國地產(01838)、鑫苑物業服務(01895)、興達國際控股(01899)、信盛礦業(02133)、百宏實業控股(02299)、國瑞置業(02329)、巨星醫療控股(02393)、中國華融資產管理股份(02799)、協鑫新能源(00451)、保利協鑫能源(03800)、拉夏貝爾(06116)、鴻偉亞洲(08191)、俊文寶石(08351)。
同日停牌公司尚有，香港金融投資控股集團(00007)、平安證券集團(00231)、高富集團(00263)、美蘭空港(00357)、環球智能控股(00395)、北方礦業(00433)、融信資源控股(00578)、夢東方集團(00593)、亞洲水泥(00743)、環能國際控股(01102)、恒鼎實業(01393)、惠生國際(01340)、移動互聯(01439)、大森控股集團(01580)、Hygieia(01650)、普甜食品(01699)、煜盛文化集團(01859)、中國優材(01885)、索信達控股(03680)、南大蘇富特(08045)、華人策略控股(08089)、脈資資源集團(前稱：同仁資源)(08186)、鴻偉亞洲(08191)、新威斯頓(08242)、美固科技控股(08349)及中國福紡控股(08506)。
當中中國數碼文化(08175)停牌，因公司核數師無法就其綜合財務報表發表意見。