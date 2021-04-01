麥嘉嘉：工建兩行業績有望續上揚

工行、建行去年營收分別按年增長3.2%和7.1%，較前3季度分別提速0.3百分點和1.2百分點；撥備前利潤(PPOP)分別增長4.3%和7.5%，較前3季度分別提速1.3個百分點和1.5個百分點。同時，全年歸母企淨利潤按年增速，在前3季度的跌9.2%及跌8.7%的基礎上，全年修復至增1.2%和增1.6%。工行及建行之營收增長提速、全年業績增速大幅改善至正增長實屬好過預期。

另外，工行、建行不良貸款率均小幅上升。其中，去年尾對公司貸款不良率分別較去年上半年增加至2.51%和2.56%，零售貸款不良率則分別下降至0.56%和0.41%。雖然工行、建行撥備覆蓋率下降，但實則根據宏觀經濟動態調整撥備策略，撥備基礎依舊紮實。同時，全年工行、建行分別計提非信貸減值損失308億元和487億元，按年增長83%和234%，針對非信貸資產計提的撥備同樣充分。

工行、建行去年下半年新增零售信貸佔新增貸款比重分別爲53%和116%，且其中新增個人按揭貸款佔新增零售貸款比重分別爲70%、65%。當前工行、建行按揭貸款佔比分別爲30.8%及35.1%，房地產貸款(含按揭)佔比分別爲35.9%及39.9%，其中建行按揭貸款佔比略高於房地產貸款新規要求。基於更低的負債成本及更低的信用成本，我們認為今年工行、建行在對公司、零售貸款結構上的擺布會更加靈活，維持更好的成本收益比。

整體而言，工行及建行全年業績大幅改善，同時在宏觀流動性收緊、經濟復甦、讓利政策趨於緩和、加上高存款佔比，以低信用成本的基本面下，業績有望持續上揚。以當前股價計，工行、建行今年市帳率(P/B)分別為0.15倍及0.71倍，息率逾5厘，料資金持續流入下，支持工行及建行股價於現水平整固。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人士，並無持有上述股票)