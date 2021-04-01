彭偉新：港股短期料續整固

港股經過連續3個交易日上升，並於周三早上一度升抵20天線的水平後，再度受壓回落。事實上，外圍股市近期轉弱，又沒有特別的利好因素支持大市上升，的確難以令到投資者安心入市。

尤其是港股經過整個2月中至3月底的下調走勢後，市場先以美國10年期債息衝高作為看淡的藉口，近日再以中、美雙方關係轉差為由沽貨，恒生指數周三雖然未有出現明顯跌幅，但亦無法在高位企穩。

以技術走勢來看，當恒指在2月高位31,183點回調至100天線見27,505點水平後，剛好跌穿了「頭肩頂」走勢的頸線支持，理論上恒指有很大的理由作出較明顯的回調。不過，由於在失守支持後第二天已經反彈，故未能確認跌穿的走勢。若恒指仍能繼續企穩在100天線之上，相信短期仍會以整固為主，而20天線或保歷加通道的中軸會是短期大市反覆上落的中軸線，而港股可能要等保歷加通道進一步收窄至700點左右，才有望出現明顯的突破。

由於集團在過去幾年已深耕大數據業務，以全年計算，大數據收入為2.31億元，按年增1.24倍，尤其是在內地金融科技板塊通過多年深耕及價值挖掘，已掌控大數據資源獲取、運算力的提升、數據建模、大數據治理等核心枝術，以及行業場景的應用能力，相信該等能力將是集團成為行業龍頭的重要條件。集團已累計覆蓋了超過1,000家的金融機構，加上去年IDC的全球金融科技百強榜中，排行第39位，蟬聯了中國上榜企業的第一名，預期該等技術及元素會成為集團繼續成功的重要條件。

集團股價於去年5月底回調至250天線見4.05元的支持後，雖然曾大幅反彈至去年7月高位7.48元，但隨即見頂下跌，在其後進入整固期，多次升抵7元水平後回落，並成為了重要的阻力位。股價其後反覆回落，並再度跌穿了250天線兩次見5.1元水平，剛好回調了去年5月回調支持位升上7元阻力的總升幅的61.8%回調目標，只要股價未再向下跌穿5.1元的支持位，有望在見底後上揚。

投資者可以等股價返回5.2元時買入，若果以回調幅度的61.8%作為短期的反彈目標，料上望6.4元，失守5元必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)