澳洲樓市勢迎升浪　大學區新盤具潛力

澳洲樓市已正式復甦，加上息口低企、匯率穩定等利好因素，配合政府一系列移民及置業稅務優惠，預期樓市將爆發新一輪升浪。其中澳新銀行更將今年整體樓價升勢預測，由早前約9%大幅上調至17%，是1980年代以來最快增速。Ray White將於本周末於尖沙咀星光行舉行澳洲入市攻略講座，分析市場走向及拆解大學區新樓投資潛力及優勢。

澳洲樓市全面復甦，不同研究機構所得出的數據顯示，去年第4季沽出單位的業主，大部分都有利潤。而3月份各大城市交投活躍，悉尼物業拍賣會的成交率高逾九成，其他城市都有八成比率，回顧去年同期，如墨爾本的拍賣售出比例自有六成，反映市況變得火熱。

同時，最近出現一個已有多年未有發生的現象，有很多銀行及機構，不斷調升澳洲樓價升勢預測。其中澳新銀行預計，澳洲今年將迎來40年來最急速的升幅，期內悉尼及珀斯兩個城市樓價看升19%，墨爾本和布里斯班亦料有16%增幅。一般而言，銀行對後市展望會相對保守，但今年樓價升勢預測仍相當進取，故到了年底部分城市樓價升幅隨時高於兩成。

對於樓價持續上漲會否形式泡沫，每逢升市都有出現這個問題，但亦要客觀分析導致樓市上升原因，目前澳洲處於低息環境，自從自由黨執政後已減息8次，現時息率低至僅0.1厘，首次置業息率低於2厘，用作投資亦僅2厘多，當地買樓低息、低成本。由於銀紙有貶值趨勢，買磚頭是為財庫保值的理想之選，而量化寬鬆所釋放的游資，亦有需要尋找出路。

建築及地產行業是澳洲經濟發展重要一環，政府在各州大興土木，每個地方投放數以百億澳元打造基建，對經濟有很大裨益，支持樓市長遠發展。澳洲政府亦鼓勵置業放寬稅務優惠，舉例在悉尼買樓，過往樓價低於65萬澳元可獲豁免印花稅，現時已放寬至80萬澳元。事實上，澳洲官員亦已表態，地產、建築業對經濟復甦很重要，並透露低息環境仍會維持一段不短的時間，故綜合各項因素分析，樓市出現泡沫的風險不大。

澳洲有不少世界知名的頂級府，每年都有大批留學生前往就讀，大學區新樓投資潛力可看高一線。近年世界上不少國家增添了不穩定因素，如留學熱門地美國及英國等，相比下澳洲顯得更有吸引力。再者，去年澳洲為港人移民推出一系列優待，將當地學生、工作簽證逗留期限延長至5年，並提供申請永久居留的路徑。

由於澳洲學府學術水平高，加上享有移民機會，除了吸引更多有家長客安排子女留學，亦有愈來愈多年過三十的就職人士，考慮去澳洲攻讀博士學位、專業文憑。可以預期澳洲留學人數只會上升不會下跌，更凸顯位處學府附近公寓的租買需求，將會愈來愈大。而且當地著名大學大多歷史悠久，位於發展成熟的城市區位，商業活動頻繁，地區配套完善，先租後自用絕無難度。

Ray White於本周六、日在尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲各大學區新樓巡禮，設入市攻略講座，為客戶教路「以房養學」實現子女零成本留學，屆時推介覆蓋澳洲各大城市大學區全新現樓及樓花項目，並更提供一系列獨家優惠。

澳洲各大學區新樓巡禮

日期：4月3及4日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

講座時間：每日下午1時及4時

主題：「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座