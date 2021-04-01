李偉傑：民生銀行收益料隨內地經濟增速同步增加

該行的不良貸款率為1.82%，比2019年底升0.26個百分點，不良餘額增長主要集中在3個行業：交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業，採礦業，這3個行業佔全部公司業務不良餘額增量的103%。不過內地在疫情受控的良好態勢下，工業生產與及經濟復甦能力持續加快，預期行業修復能力將逐步回升，資產質量將趨於穩定。

民生銀行去年純利343億元，利潤按年下降主要原因是加快問題資產處置節奏，加大撥備計提力度，其中貸款撥備計提按年增長26.52%。顯示了管理層加速清存量業務風險進度，加大問題資產處置的決心和力度。

期内集團實現收入1,818億元，按年上升2.29%，在實現撥備前利潤1,313.22億元，按年增加35.93億，增幅2.81%，每股盈利0.71元，其中利息淨收入為1,352.24億元，按年升10.81%，非利息淨收入為465.83億元，按年跌16.38%。期內集團資產總值69,502億元增幅4.02%。

集團在業績報告提及，堅持「因民而生，與民共生」，發揮民營銀行的體制機制優勢，成為民企客戶服務的首選銀行，而未來改革轉型，一是強化基礎服務，做大基礎客群。圍繞客戶基本金融需求，提升基礎 產品服務能力，優化客戶線上線下全渠道體驗。二是緊跟國家戰略，聚焦重點區域。針對性強化粵港澳、長三角、京津 冀和成渝等四大重點區域發展規劃和戰略佈局，深入研判挖掘區域市場 重點業務機會。三是回歸業務本源，摒棄短期行為。調整金融市場業務經營模式，聚焦交易能力提升和同業客群經營，持續完善代客交易內部協同機制和同業客戶分類營銷體系。四是優化業務結構，降低負債成本。加快支付結算、交易銀行、供應鏈、財富管理等業務的創新和發展，提升一般性存款的獲取能力。

集團現時股息率5厘以上，市盈率不足6倍，估值吸引，加上內地經濟增速進一步加快，銀行淨息差擴闊能力加強，以及在經濟環境轉好後，未來資產撥備有望進一步降低，假若股價回調至去年第四季橫行區間4.20至4.3港元水平，可以考慮趁低吸納，而目標可放在5元水平。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)