澳洲3月樓價漲2.8%　逾22年最大升幅

據CoreLogic統計顯示，澳洲3月全國樓價按月上升2.8%，創1998年10月以來最大升幅；按年升6.2%；首季升5.8%。

月內所有主要城市及地區樓價至少按月升1.4%，而悉尼和墨爾本目前已從先前的低迷中全面復甦。

當中，悉尼樓價表現最強，按月升3.7%，按年漲5.4%，首季升6.7%。CoreLogic研究主管勞利斯表示，悉尼樓價上一次出現季度增長已是2015年6月或7月，當時在短暫飆升後，隨着對投資者放貸的限制開始使市場降溫，樓價增長迅速放緩。

至於整個區域市場計，新南威爾士省樓價升幅最勁，按月升2.8%。

澳洲創紀錄的低借貸利率、不斷改善的經濟前景、新樓供應不足以及政府刺激措施，推動澳洲樓價近期的上漲。高盛預計，未來兩年澳洲樓價將再飆15%。

然而，澳洲樓市回歸繁榮可能會讓本已令人擔憂的家庭債務進一步膨脹，讓年輕人更難購買自己的第一套住房。澳洲監管機構正考慮可能採取的措施，為樓價降溫，以遏制過度冒險行為。AMP的資深經濟學家Diana Mousina認為，當局下半年將會實施一些宏觀審慎政策收緊。