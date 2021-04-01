美國也搞「提速降費」！拜登擬擲7800億元改善網絡

美國總統拜登周三(31日)公布逾2萬億美元的基建計劃，當中包括8年內投資1,000億美元(約7,800億港元)的高速網路政策，以擴大美國高速寬頻的覆蓋率，降低網絡費用及強化公平競爭。

拜登指出，美國人在網絡服務支付過多費用，政府計劃降低現有網路服務的價格，短期內可能也需要推出個人補貼。計劃將在無網絡服務的地區優先建置網絡基礎設施，由地方政府、非牟利組織和合作企業擁有及經營，因為有關機構要求盈利的壓力較小。

此外，拜登計劃促進網絡服務價格的透明化，強化公部門、附屬企業、在地合作企業與網絡業者的公平競爭，並要求網路業者需明確揭露網絡服務的價格。

不過，美國國家有線與電信通訊協會(NCTA)行政總裁Michael Powell表示，白宮可能放棄數十年來成功的網絡政策、做出嚴重的錯誤改變，因拜登政府正暗示公營部門較私人企業更適合建立和發展網絡服務。

Powell表示，儘管政府能在擴大網絡覆蓋並讓低收入家庭負擔得起上網費用發揮作用，在優先考慮政府擁有網絡，再對民間業者進行微觀管理是錯誤的，更不用說政府還想試圖控制網絡服務價格。

據Statista數據顯示，目前全美已有超過1.14億家庭訂購高速網絡服務，不過由於部分地區缺乏服務，仍有數百萬人無法使用。