內地互網企業首2月營業利潤升17%　平台服務收入急增

中國工信部公布，今年1至2月互聯網業務收入實現快速增長。中國規模以上互聯網和相關服務企業(簡稱互聯網企業)完成業務收入1,990億元人民幣(下同)，按年增長達29%，與上年同期較低基數水平(4.5%)相比，增速按年提高24.5個百分點。

1至2月，規模以上互聯網企業實現營業利潤151.7億元，按年增長17.3%，增速延續上年下半年以來的較好增長態勢；但營業成本上升較快，按年增長31.1%，受其影響營業利潤增速低於同期收入增速11.7個百分點。期內，投入研發費用116億元，按年增長19.7%，增速按年提高9.1個百分點。

以業務劃分，信息服務總體平穩增長。1至2月，互聯網企業共完成信息服務收入1,185億元，按年增長14.4%；在互聯網業務收入中佔比為59.5%，按年下降7.6個百分點。其中，網絡遊戲領域降溫明顯；音視頻服務領域快速增長勢頭不減；新聞和內容服務類企業持續轉型升級；以提供搜索服務為主的企業扭轉上年低迷局面。

互聯網平台服務收入則錄高速增長，「就地過年」等政策帶動下，互聯網平台服務企業實現業務收入629.2億元，按年增長84.8%，增速按年提高74.2個百分點；在互聯網業務收入中佔比為31.6%，按年提高9.5個百分點。其中，以在線教育服務為主的企業受疫情等因素影響持續高速增長；在促銷活動帶動下，網絡銷售平台企業的業務收入快速提升；生活服務類平台企業去年同期受疫情影響較大，今年頭兩個月業務收入實現正增長；以提供生產製造和生產物流平台服務為主的企業收入增長迅猛。

移動應用程式(APP)數量方面，截至2021年2月底，內地市場上監測到的APP數量為328萬款，較1月增加4萬款，這是連續8個月下降以來的首次回升。其中，本土第三方應用商店APP數量為192萬款，蘋果商店(中國區)APP數量為136萬款。 2月新增上架APP數量13萬款，下架應用9萬款。遊戲類應用規模保持領先。