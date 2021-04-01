【高盛推介】美團急升半成　資金趁反彈部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(3月31日)升約1.6%，周四(4月1日)早段發力急升，高開3%，隨即重上300港元水平後升幅擴大，高見316.2元，為過去1周高位，顯著跑贏大市。

有券商指美團外賣及社區團購業務近期趨勢鞏固，並相信內地監管壓力屬於可控。及指美團去年第四季外賣業務營運毛利率按季及按年均有所改善，及料今年會進一步改善。該行維持對美團「買入」投資評級，目標價420元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁美團反彈時吸納認沽證，周二(3月30日)及周三共錄得約1,950萬元資金流入。牛熊證方面，則見周三流入牛證的資金集中在290元以上收回價的貼牛。而熊證於周三則繼續獲資金部署，錄得約400萬元資金流入，及分布在310至340元收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續沽出美團，而過去3個交易日亦見資金經港股通(滬)淨賣出，合共約9.7億元。

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