許繹彬：美債息或升破2厘　留意舊經濟股

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美股三大指數個別發展，美國總統拜登公布規模逾2萬億美元的「美國職位計劃」基建方案，內容涵蓋六大範疇，包括交通基建、環保房屋、社區護理、投資電動車市場及建立電網等。

消息傳出後幾大基建股已衝高回落，再次證明「利好出盡」一說；道指獲利回吐輕微收跌，而納指則一改前幾日的跌勢，收漲1.54%，創3月11日以來的最大收市升幅。與此同時，美國疫情似有反彈迹象，過去7天日均新增逾6萬宗確診個案，並發現變種病毒在美國擴散，投資者宜時刻留意疫情發展，並觀察疫情若在美國捲土重來會否帶動資金在新舊經濟板塊加快輪轉。

展望今季，他認為隨着拜登政府已着手處理或改革前總統特朗普遺留下來的問題，加上疫苗的面世，預期疫情在下半年會受控，而拜登亦會主力着手振興經濟，引致通脹出現更是不足為奇，故相信在特朗普年代時沒大變化的美債息，有機會屢創高位，更有可能突破2%，若出現此情況，對新經濟及生物科技股不利，投資者理應隨着債息的上落而小注短炒。