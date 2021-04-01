【瑞通推介】資金即市一面倒開恒指熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登公布2萬億美元的基建計劃，但同時建議增加企業稅率。美股隔晚個別發展，道指收報32,981點，跌85點或0.26%；納指則升1.54%。

恒指周三(3月31日)高開在28,802點後回落，收報28,378點，跌199點或0.7%。長假期前夕，恒指周四(4月1日)早段回升逾300點，重上28,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,900萬元，反映投資者對後市走勢偏好。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

嗶哩嗶哩上市第3日重上招股價，周三曾升至829.5元創上市新高，全日收升3.5%於828元。嗶哩嗶哩將於今月14日收市後納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技業指數，股份周四早段再升約6%，曾逼近879元。有小量資金在周三淨流入其認購證。

小米集團落實發展電動車業務，且最多100億元的回購計劃正式啟動，周三回購1930.76萬股，作價介乎25.5至26.2元，涉資4.99億元。小米周三早段曾飆6%，觸及27元以上的50天線後回吐，收市僅升0.59%，報25.75元。小米周三錄12.54億元沽空成交，沽空比率12.5%。股份周四早段升逾2%，曾重上26.55元，暫連升3日。上日分別有近3,000萬元和逾660萬元淨流入其好倉和淡倉。

有傳中國正考慮建立新的證券交易所，以吸引在香港及美國等海外上市的中資或國際公司，回流內地上市。新交易所的地點及成立時間未有定案，目前仍處於初步討論階段。另外，香港交易所就優化海外發行人上市制度的改革諮詢市場意見，其中建議容許傳統行業中概股回流。港交所周三尾市急回，收報457.4元，跌1.3%，重返10天和20天線附近。股份周四早段好淡爭持，於460元水平上落。周三分別有逾50萬元以及逾120萬元淨流出其好倉和淡倉。

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