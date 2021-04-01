【高盛推介】滙豐回調落後大市　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自上周四(3月25日)起連升5日，但周四(4月1日)早段則回調落後大市，低見44.75港元。而細觀滙控過去1個月表現，可見股價於期內在44.5至49元水平附近上落，而周四早段則靠近區間低位。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周三(3月31日)繼續獲少量資金流入。牛熊證方面，亦見周三熊證獲少量資金流入，並且集中在50至51元收回區域的產品。而在周四滙控回調時，則見有即市資金趁低吸納好倉。

基於周五(4月2日)開始的5天長假期關係，投資者如計劃部署，除了可考慮以沒有收回機制的認股證之外，選擇牛熊證部署時亦建議選擇較遠收回距離的產品，從而減低假期後的裂口風險。

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