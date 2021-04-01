【高盛推介】滙豐回調落後大市 資金趁低吸納
2021年04月01日 12:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自上周四(3月25日)起連升5日，但周四(4月1日)早段則回調落後大市，低見44.75港元。而細觀滙控過去1個月表現，可見股價於期內在44.5至49元水平附近上落，而周四早段則靠近區間低位。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周三(3月31日)繼續獲少量資金流入。牛熊證方面，亦見周三熊證獲少量資金流入，並且集中在50至51元收回區域的產品。而在周四滙控回調時，則見有即市資金趁低吸納好倉。
基於周五(4月2日)開始的5天長假期關係，投資者如計劃部署，除了可考慮以沒有收回機制的認股證之外，選擇牛熊證部署時亦建議選擇較遠收回距離的產品，從而減低假期後的裂口風險。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%的滙控購證(29923)，行使價47.52元，2021年6月17日到期，實際槓桿11.9倍，貼價。
高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨滙控購證(19411)，行使價50.13元，2021年6月21日到期，實際槓桿13.5倍，高槓桿、低街貨。
牛證方面可留意屬遠牛的滙控牛證(50780)，收回價40.88元，行使價39.88元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬中年期的低街貨滙控沽證(11053)，行使價39.83元，2021年8月19日到期，實際槓桿7.6倍，中年期、低街貨。
熊證方面可留意屬遠熊的滙控熊證(69072)，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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