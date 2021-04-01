內地倡「就地過年」　香港中旅首2月業績遜預期

蔣表示，香港業務去年受疫情影響，雖然今年疫情防控情況比去年見改善，但距離完全恢復仍有一定距離，今年業績也會受到該等因素影響，但會積極把握機會改善香港業務，而現在會做好成本管控，及準備好復關的工作，於保生存的前提下做強做大。

香港酒店業務方面，財務總監陳皓指出，旗下有酒店成為政府指定酒店，用作專門接待回港人士入住隔離檢疫，為公司帶來穩定收入。業務目標仍是保持現金流為主，而目前該分部能夠維持經營，並錄得盈餘。據管理層，港澳酒店去年平均入住率及平均房價為67%及387元，分別按年跌23個百分點及46%。

副總經理陶曉斌補充，服務業過去1年經營非常辛苦，但公司沒有進行大規模裁員，主要生存降本的彈性安排，跟員工共度時艱。

面對新冠肺炎來襲，蔣洪表示，公司有成立專門的產品部門，加強中後台能力，期望通過產品變化，適應後疫情時代消費需求變化。公司去年針對95後、00後等新客戶群體推出了一系列產品，不少為「網紅產品」，帶動今年首季部分業績，會繼續於產品打造及研發下工夫。

他指，公司今年會針對自身的平台建設，加大數字化投入，但強調會根據資金情況穩健發展。