思摩爾：今年續加大研發投入　以保持高增速

去年研發開支按年增長51.33%至4.19億元人民幣(下同)，毛利率達52.9%，按年上升8.9個百分點。首席財務官兼聯席公司秘書王貴升指，雖然研發會影響毛利率，但預告今年會繼續加大研發投入，以保持高增速。另外，整體資本開支亦會因新廠房及生產設備而有所增加，將持續檢視產品組合，並按不同產品調整策略，如毛利率較低的傳統產品較高，將提高效率應對，有信心能保持現有水平。

該公司去年9月已就尼古丁傳輸系統(ENDS)，向美國藥監局(FDA)遞交煙草上市前申請(PMTA)。王指出，公司為業內最早提交申請的製造商之一，正處於審核階段，亦與FDA有良好且緊密溝通，進展順利，但審批時間取決於FDA，難言時間表，對通過審批有信心。

他續指，公司也積極配合客戶，與公司產品相關的PMTA。公司FEELM事業部總經理韓紀雲補充，目前已有2名客戶遞交了申請，現亦有項目處於協助階段，未能透露。

產能方面，王提到，旗下生產封閉式電子霧化設備的工廠產能，每年23億標準單位，料今年將提升至少5億標準單位。至於江門市一期廠房正建設中，預期2022年能落成，屆時能為公司提供每年10.8億標準單位產能。