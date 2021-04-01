羅兵咸永道：港首季IPO集資額飆8倍　全年上望4600億元

羅兵咸永道公布IPO市場回顧及展望，2021年首季，首次上市公司集資金額逾1,300億港元，按年飆升822%。

羅兵咸永道指出，首次上市集資市場延續去年的強勢，今年首季IPO活動持續活躍。整體上市集資總額較去年同期大幅增加超過8倍，當中主板表現強勁，共錄得集資額1,328億港元，GEM板按年持平，集資約1億元。

展望市場趨勢，該行預計香港IPO市場在2021年將刷新IPO總集資額新紀錄。在資金充裕和企業發展集資需求龐大支持下，2021年總集資額有望達到4,200億至4,600億港元，並有機會重

奪IPO總集資額全球第一。

該行指出，隨着上市條規的成功改革，新經濟企業和中概股回歸將繼續成為港交所2021年上市活動的主要驅動力。同時，預料生物科技公司上市將更加活躍，香港成為該類企業的最佳上市平台正逐步形成。香港將繼續為企業和投資者提供更多獨特的價值和商機，在中國建立多層次資本市場方面發揮積極重要作用。