金價高見1719美元 油價飆1%
2021年04月01日 16:16
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美匯指數報93.19；港匯見7.7747；離岸人民幣(CNH)報6.5809；美元兌日圓處110.69；歐元企1.1745；英鎊報1.3791。金價高見每安士1,719美元。油價飆逾1%，布油報63.89美元，紐油報60.33美元。道指期貨升22點。
●市後關注點
-16:00 歐元區3月製造業採購經理指數
-16:30 英國3月製造業採購經理指數
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-21:45 美國3月製造業採購經理指數
-22:00 美國2月建築開支；美國3月ISM製造業採購經理指數
●港股午後升幅進一步擴大，恒生指數收報28,938點，升560點或1.97%；國企指數漲245點或2.24%；科技指數飆385點或4.71%，主板成交逾1,782億港元。四大科網股進一步抽升，美團報復式反彈逾9%。港股本周只有4日市，恒指累漲602點，升幅2.12%；科指累升440點，升幅5.41%。https://bit.ly/3m8grdr
●滬綜指全日升24點，創業板指漲2%。https://bit.ly/2PGQ41X
●維港滙I獲大手客1.12億元，連購3伙海景單位。
●羅兵咸永道：港首季IPO集資額飆8倍，全年上望4,600億元。
●投資者信心指數升上93.9點，惟亞洲區下降。
●傳有大型銀行放寬非固定收入人士申請按揭入息審查。
●3月未補價第二市場錄174宗成交，按月大增83%。
●澳門3月份博彩收入按年升58%，首季仍跌22%。
●首季全球併購交易規模8.5萬億元，23年來最佳開局。
●傳南韓LG電子下周董事會宣布退出智能手機業務。
●樓市回勇？截至3月持牌地產代理增至41,044人。
●思摩爾：今年續加大研發投入，以保持高增速。
●內地倡「就地過年」，香港中旅首2月業績遜預期。
●傳富衛擬赴美上市，估值逾1,170億元。
●眾安銀行私人分期貸款實際年利率1.99厘。
●恒指公司5月21日公布季度檢討結果。
●傳台積電向客戶發信，預告未來3年投入7,800億增產。
●新盤熱銷帶動，地產代理3月佣金增兩成。
●WTO料全球商品貿易量今年反彈8%。
●內地互網企業首2月營業利潤升17%，平台服務收入急增。
●財新中國3月製造業指數跌至近1年低位，就業市場繼續承壓。
●二手樓價指數按周回落0.33%，港島挫逾1.5%最多。