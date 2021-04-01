中芯梁孟松跳「草裙舞」 留住他的可能是一層樓

中芯日前刊發2020年度「業績公告」其實是年報，業績相關內容大致與2月公布的營運表現一樣，不算新聞的新消息就是不派股息，事關一間要不斷「交學費」研發晶片工藝的公司有錢派息才震撼。

不過，高層薪酬赫然顯示，梁孟松原來去年總酬金高達493萬美元(約3,845.4萬港元)，在包括董事長周子學在內7名高級管理層當中最高薪，佔這批高級管理層總酬金的47.77%，是中芯的「打工皇帝」。他去年總酬比2019年加薪13.45倍，增幅主要就是來自那套住房。

盛傳當日梁氏想出走的導火線，是公司在未知會他的情況下邀請其在台積電的「老長官」蔣尚義回巢做副董事長，但扣除住房，梁去年的「薪金、獎金及福利」仍有101.3萬美元(約790.14萬港元)，比起「蔣先生」回巢合約所列明的年度固定酬金67萬美元高一截。

梁孟松迄今仍效力中芯，究竟那套住房是否留住他的關鍵，外間不得而知，但可以肯定的是，他力拚尖端製程跟蔣尚義想大搞的先進封裝，都是刻下中國半導體行業不可或缺的技術。