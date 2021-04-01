新盤市場長假前熱鬧　湧現大額成交

踏入第二季，新盤市場繼續熱鬧，即使復活節長假尚未展開，單日已湧現大批大額一手成交，除了西南九龍臨海項目錄大手客以逾1億港元連掃多伙外，沙田豪宅盤亦錄買家以逾億元購入洋房，西貢低密度樓盤更沽清全數連天台特色戶。

維港滙I獲大手客斥1.12億元連購3伙海景單位

豪宅新盤承接力保持理想。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，獲大手買家連購3個海景戶，涉資逾1.12億元。其中1座25樓A單位，實用面積1,385方呎，間隔四房雙套，成交價4,888萬元，呎價35,292元。

至於1座25樓B單位，間隔三房一套，實用面積948方呎，成交價3,280萬元，呎價34,599元。而1座25樓C室，實用面積966方呎，亦屬三房一套戶，售價3,050萬元，呎價31,573元。項目至今累售258伙，總套現逾35億元。

沙田雲端洋房逾1.2億沽出 呎價4.1萬

西貢133 PORTOFINO連沽兩伙特色戶 吸金近5,800萬

低密度豪宅連錄特色戶交投。信和置業旗下西貢133 PORTOFINO，剛連沽最後兩伙頂層連天台特色戶，套現近5,800萬元。其中3座5樓B室，實用面積1,164方呎，天台面積657方呎，成交價2,968萬元，呎價25,498元。而2座5樓A室，實用面積1,076方呎，天台478方呎，售價2,800萬元，呎價26,022元。項目至今累售14伙，套現逾4.4億元。

同系觀塘凱滙第2期售出3座43樓F單位，成交價2,192.7萬元，呎價24,122元。該盤兩期至今累沽1,708伙，套現逾213億元。

沙田名日‧九肚山面積891呎洋房售近2400萬

新盤熱銷帶動 地產代理3月佣金增兩成

新盤交投暢旺帶動地產代理收入上升。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司香港住宅部於3月錄得約4.65億港元佣金收入，按月增加約20%，並創出近10個月新高。而第一季佣金收入合共近12.2億元，創出歷來同期最多紀錄。

他指出，上月新盤開售反應理想，例如西南九龍維港滙I及元朗尚悅·天城等均錄不俗銷情，全月共錄得約1,200宗一手交易。

尚‧珒溋開放全新三房示範單位吸客

帝御‧星濤新一輪銷售 暫錄逾10伙獲認購

屯門區上車新盤繼續熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，今晚推售新一批單位，當中90伙以價單形式銷售，折實平均呎價16,436元，開放式戶入場費356.72萬元起，目前已有不少準買家到達售樓處等候揀樓，場面熱鬧。據悉，暫時已有逾10伙獲買家認購。

據悉，項目3期帝御‧嵐天今日亦連錄成交，其中第6座2樓單位02，實用面積336方呎，平台面積76方呎，成交價567.02萬元，呎價16,876元。而同座5樓單位02，實用面積357方呎，售價538.62萬元，呎價15,087元。