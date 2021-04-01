業主棄守！利奧坊‧曉岸減租11%獲成交

政府最近公布的私宅租金指數連月下跌，部分放租業主不再堅持，如大角咀利奧坊‧曉岸一房大手減租11%租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭陽明山莊13座中層73室，實用面積2,308方呎，四房連雙套房間隔，以月租11萬元獲承租，實用呎租約47.7元。屋苑本月錄約3宗租賃成交，現時最低入場月租由4.2萬元起。

●跑馬地鳳棲樓中層B室，實用面積684方呎，兩房連套房間隔，以1,468萬元易手，實用呎價21,462元。

●北角港運城1座高層A室，實用面積775方呎，三房連套間隔，享全山景，叫價1,650萬元，議價近一星期後以1,530萬元易手，實用呎價19,742元。

●筲箕灣瑞興閣低層B室，實用面積212方呎，開放式間隔，獲租客以月租9,000元承租，實用呎租42.5元。

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九龍區

●大角咀利奧坊‧曉岸2座高層B室，實用面積259方呎，一房間隔，以每月約1.5萬元放租，約1個月即吸引外區客洽詢，減租1,700元或約11%，以1.33萬元租出，實用呎租51.4元。

●茶果嶺麗港城22座中層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，以800萬元易手，實用呎價15,474元。原業主於2007年10月以238萬元買入物業，持貨接近14年帳面獲利562萬元，升值逾2.3倍。

●將軍澳SAVANNAH第2A座高層G室，實用面積312方呎，一房間隔，去年7月以670萬元放盤，微減1萬元，以669萬元轉售，實用呎價21,442元。

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新界區

●粉嶺牽晴間3月錄22宗成交，按月增57%，屋苑11座高層B室，實用面積556方呎，三房間隔，議價後以726萬元獲承接，實用呎價13,058元。

●沙田中心廣寧大廈中層C室，實用面積310方呎，兩房間隔，議價後以578萬元易手，實用呎價18,645元。原業主於1986年以27.5萬元入市，持貨35年帳面獲利約550.5萬元，升值達約20倍。

●大埔中心3月錄約15宗成交，最新成交包括18座中層D室，實用面積453方呎，兩房間隔，以670萬元沽出，實用呎價14,790元。

●屯門卓爾居3月共錄14宗成交，屋苑2座中層D室，實用面積520方呎，兩房間隔，開價830萬元，放盤不足一星期，減價58萬元，以772萬元成交，實用呎價14,846元。

●東涌影岸‧紅A座低層E室，實用面積601方呎，兩房間隔，叫價810萬元，減價12萬元，以798萬元成交，實用呎價13,278元，買家為外籍機師，已取得本港永久居民資格，已租樓多年，決定在港置業。