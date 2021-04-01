分析指若台灣一年不產晶片　全球電子業將損失逾5000億美元…

中美貿易戰，以及全球晶片短缺潮，都令晶片供應鏈集中問題備受關注。據美國半導體行業協會(SIA)調查顯示，若台灣有一整年的時間無法製造晶片，則全球電子產業的營收損失高達5,000億美元(約3.9萬億港元），甚至可能讓全球電子供應鏈停止運轉。

外電引述SIA的研究指出，由於半導體供應商愈來愈集中在特定地區，導致其供應鏈逐漸容易受到自然災害，和地緣政治影響；雖然當前的供應鏈約分散在50多個地區，但卻有單一地區的市佔率高達65%。

報道又指，現代晶片製造涉及逾千個步驟，需要來自世界各地的複雜知識產權、工具和化學品，如用於設計尖端晶片的知識產權和軟件，主要由美國控制、製造晶片的關鍵特殊氣體來自歐洲，而最先進的先進晶片製造則全部來自亞洲，其中有92%集中於台灣。

SIA的研究更發現，若台灣有一整年的時間無法製造晶片，則全球電子產業的營收損失將近5,000億美元，並可能讓全球電子供應鏈停止運轉。SIA又認為，各國政府在本地複製晶片供應鏈的嘗試並不可行，因為這將為全球帶來約1.2萬億美元的損失，而當中單是美國的損失就高達4,500億美元，且會令晶片價格飛升。

不過，SIA認為，可在沒有參與晶片供應鏈的地區，透過補貼建立最小程度的可行產能，以美國和歐洲為例，這代表兩地區要建立新的先進晶片廠，以平衡供應鏈在台灣和南韓的集中程度，惟強調美國政府還得正視美國半導體產品產能不足的問題。