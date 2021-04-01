美國基建大計振經濟　標指首突破4000點

美國總統拜登公布基建大計，美股周四(1日)假期前表現靠穩，道指早段升127點，至33,108點；標指首突破4,000點大關，升30點，至4,002點；以科技股為主的納指升188點，至13,434點。

市傳美國記憶體大廠威騰(Western Digital)及美光科技，均有意收購全球第二大NAND Flash記憶體生產商日本公司鎧俠(Kioxia)，美光科技股價早段漲6.6%至71.21美元；威騰亦升5.5%至93.1美元。

內地電動車生產商蔚來(Nio)稱3月份付運7,257輛車，按年勁增373%，股價早段漲6.2%至41.4美元。小鵬汽車和理想汽車亦分別漲5.6%和2.7%。

強生一批新冠肺炎疫苗因質量未達標，無法交付，股價早段跌0.8%至163.03美元。

外媒調查顯示，受訪的投資總監、股票策略員和基金經理中，近半數認為利率上升將對股市構成最大威脅，約3成則憂慮爆發新一波疫情，並有24%則對加稅感到憂慮。同時，逾60%受訪者預期10年期美債孳息年底前將由現時約1.73厘升至2厘以上。

高盛美股策略員科斯廷警告，拜登的加稅計劃將導致標指每股盈利減少9%。