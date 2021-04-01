港島指標屋苑樓價逆市回落　海怡半島按周挫3.8%

儘管二手買賣氣氛活躍，惟價格走勢仍存隱憂。一份反映二手樓價走勢的數據按周回落0.33%，其中港島區樓價指數更顯著下跌約1.51%，區內多個大型屋苑價格回軟，其中鴨脷洲海怡半島最新調整實用呎價下挫約3.8%，跌至約16,351元。

中原城市領先指數最新報180.33點，僅升一周即見回落。期內4個主要地區有3個跌價，以上述港島區數據最失色，至於九龍及新界東樓價指數，亦分別按周滑落約0.54%及約0.49%。

不少對市場有指標作用的港島大型屋苑，呎價錄得明顯跌幅，除了海怡半島走勢較弱外，柴灣杏花邨及鰂魚涌太古城兩大鐵路沿線樓盤，最新調整實用呎價，亦按周挫約2.6%及約1.9%，最新報約16,564元及約19,382元。

至於九龍藍籌盤荔枝角美孚新邨，期內呎價下跌約2.2%至約13,684元。屋苑新近錄減價成交，美聯吳志輝表示，單位為3期百老滙街43號高層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，開價745萬元，放盤一日即減至737萬元轉售，呎價約14,479元。

不過，仍有部分樓齡新屋苑錄創高價成交。世紀21奇豐稱，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層B室，實用面積約551方呎，一房連儲物室間隔，以一口價1,100萬元售出，為項目歷來最貴一房，呎價約19,964元。

中原陳文杰指出，荃灣海之戀‧愛炫美3C座極高層C室，實用面積約531方呎，以1,103.8萬元沽出，創屋苑兩房售價新高，呎價約20,787元。