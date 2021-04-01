【騰訊投資】微醫申主板上市　去年收入增2.6倍

微醫將採用同股不同權(WVR)架構，去年虧損按年縮窄2.24%至18.8億元人民幣(下同)，2019年蝕19.23億元。若撇除公允價值變動、一次性開支等，非國際財務報告準則計量經調整淨虧損達8.69億元，按年擴大14.8%。收入按年大幅增加2.62倍至18.32億元。

微醫上市前曾進行12輪融資，2021年2月11日完成F-2輪融資，公司估值達67億美元(約522.6億港元)。上市投資者「星光熠熠」，包括被散戶喻為「新股金手指」的高瓴資本，持股4.94%；中國風險投資機構五源資本(前稱：晨興資本)持有4.56%；中投証券旗下的中投中財持股3.37%；啟明創投及高盛分別持有2.72%及1.95%股份。

集資所得將用於更多業務擴展；研發；提升人工智能、數據分析和雲計算能力；潛在的投資、收購或策略聯盟；以及營運資金及一般公司用途。

另外，生物製藥公司創勝集團、中國樹脂眼鏡鏡片製造商康耐特亦遞交上市申請。