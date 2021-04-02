東方日報B1：美鬥「芯」強燒錢抗華　台積電晒冷擲7800億擴產

半導體作為數碼科技的根本已成各國重要戰略物資，隨着全球「晶片荒」及中美科技戰白熱化，美國宣布斥資500億美元扶持國內晶片產業，官員指此舉是要抗衡中國，某程度上被迫「歸邊」美國的世界最大半導體代工商台積電更在3年內擲1,000億美元(約7,800億港元)擴產。遭美國封鎖半導體技術的中國面對他們如此「燒錢」，要奮起直追勢必更加艱巨。

現在美國於半導體研發和設備仍領先全球，但在生產環節仍高度依賴海外。華府今次建議國會撥出資金獎勵美國半導體生產及研發設計，其中包括建立國家半導體技術中心。商務部長雷蒙多接受外媒訪問毫不諱言「這關乎到撼贏中國」，強調美國還有時間打造和重建半導體產業，但必須立即行動。一眾美國半導體設備大廠股價周四早段繼續做好，其中應用材料、泛林集團和科磊曾漲介乎5.16%至6.55%。

近日歐美國家已經開始反思台積電掌握全球晶片代工份額半壁江山的現象，惟這家賦予台灣重要地緣戰略意義的大廠，準備掏出比美國今次新政多一倍、或資本開支預算下限4倍的資金去擴產，原因是預計未來幾年5G和高效能運算(HPC)是產業大趨勢，支持領先技術的製造和研發。

儘管該公司從對岸賺大錢，但於成本問題掙扎多時後，終於在去年5月宣布赴美建立5納米先進製程晶片廠一事，被外界為配合美國政府晶片本土生產的意願，某程度上視作「歸邊」。台積電今次斥巨資擴產，除可望維持其市場份額外，也能夠鞏固其在全球地緣政治角力中的獨特戰略地位。

除強化本土產業鏈外，美國亦不忘海外併購擴張。市傳美國記憶體大廠威騰及美光科技，均有意收購貴為全球第二大NAND Flash記憶體生產商的日本公司鎧俠(Kioxia)，估計出價達300億美元。這種記憶體在缺電情況下不會失去資料記憶，廣泛用於電子產品。不論美光還是威騰，若收購成功，均能進一步提升美資在全球半導體產業的影響力。

儘管中央上月公布的十四五規劃綱要不見提及「第三代半導體」技術，即基於碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等化合物作為原料的半導體，但內地同時積極推進，例如華為早前就投資了碳化矽磊晶生產商瀚天天成。隨着中美科技戰和金融戰持續，未來環繞晶片產業的鬥爭相信亦不會休止。

另外，「晶片荒」鬧得火熱之際，市傳台積電2022年開始取消對客戶的折扣方案一年，即變相地加價。公司拒評相關消息。