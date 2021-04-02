美股道指收升171點　標指創新高

投資者對美國總統拜登的龐大基建計劃感到樂觀，美國股市周四(1日)做好。道指收報33,153點，升171點或0.52%；標指收報4,019點，升46點或1.18%，創收市新高；納指收報13,480點，升233點或1.76%。

從歷史上看，美股4月通常表現良好，LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick的分析顯示，過去15年中，有14年股市在4月份錄得漲幅，並且自1950年以來，4月份是美股市場表現第二好的月份。

經濟數據方面，美國上週首次申請州政府失業救濟計劃的人數出乎意料地上升，但仍接近新冠疫情期間最低水平，勞動力市場邁向充分複甦的道路依然曲折。

美國上周首次申領失業救濟人數增加6.1萬人，至71.9萬人，多過市場預期的68萬人，前周止持續申領人數則減少4.6萬人，至379.4萬人，惟多過預期的377.5萬人。

個股方面，市傳美國記憶體大廠威騰(Western Digital)及美光科技，均有意收購全球第二大NAND Flash記憶體生產商日本公司鎧俠(Kioxia)，美光科技收漲4.76%；威騰升6.92%。

內地電動車生產商蔚來(Nio)稱3月份付運7,257輛車，按年勁增373%，股價收報39.66美元，升1.74%。小鵬汽車和理想汽車亦分別收漲1.18%和1%。

強生一批新冠肺炎疫苗因質量未達標，無法交付，股價全日跌0.9%，收報162.83美元

外媒調查顯示，受訪的投資總監、股票策略員和基金經理中，近半數認為利率上升將對股市構成最大威脅，約3成則憂慮爆發新一波疫情，並有24%則對加稅感到憂慮。同時，逾60%受訪者預期10年期美債孳息年底前將由現時約1.73厘升至2厘以上。

高盛美股策略員科斯廷警告，拜登的加稅計劃將導致標指每股盈利減少9%。