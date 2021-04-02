交易平台Kikitrade：冀港發展成亞洲虛擬貨幣中心

虛擬貨幣愈來愈受全球投資者注目，虛擬貨幣交易平台Kikitrade聯合創辦人兼行政總裁吳德灝表示，用戶經該平台參與虛擬貨幣投資，門檻可低至1美元，形容是「蝕住做」，惟利潤非公司的首要目標，未來會擴大區塊鏈市場，集中發展東南亞、以至澳洲，期望今年底的交易量可突破10億美元。

吳氏直言，若每人僅投資1美元，公司會好蝕，冀透過入門產品吸引更多參與者，而利潤以外，認為虛擬貨幣在東亞地區有發展空間，尤其「Z世代」自小與科技為伴，較容易接受虛擬貨幣，將是公司的未來目標群體。

現時澳洲、日本、美國等國家視虛擬貨幣為發展新方向，並配合相關法規，吳氏指，香港遲遲不作起步，香港能藉訂立規管，發展成亞洲的虛擬貨幣中心，而規管更能排除業界中潛藏的害群之馬。

對於虛擬貨幣前景，吳氏感到樂觀，又以蘋果公司(Apple Inc.)為例，十多年前無人會購買其股份，現在人人趨之若鶩，並認為「一哥」比特幣呈現波動實屬正常，短期有機會升至8萬至10萬美元，料比特幣長遠能升穿100萬美元大關。

他並透露，公司將會推出「自動化月供計劃」及「幣幣理財」，提供高於銀行利率的回報，估計利率可達7厘。