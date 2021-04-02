傳虛擬貨幣交易所Coinbase兩周內納斯達克直接上市

外電引述消息報道，虛擬貨幣交易平台Coinbase計劃約在4月14日直接於美國上市，成為第一家在納斯達克以直接交易形式掛牌的企業。

Coinbase早於2月25日向納斯達克交易所遞交直接上市申請，高盛、花旗集團及摩根大通等公司擔任交易顧問。該公司原計劃於3月掛牌，惟其後延期上市計劃至4月。

Coinbase為全美最大的虛擬貨幣交易平台，今年在私募股權市場交易的價格區間為200至375美元，1月至3月15日的平均值為343.58美元，按照最新的總流通股本計算，對應估值約為676億美元，此前最高估值一度達到900億美元。

不過Coinbase曾以每股373美元在納斯達克私人市場出售12.7萬股股票，令其整體估值高達1,002.3億美元。如果上述數據正確，意味着Coinbase一上市的估值就將超越Uber和Facebook上市時的估值。

根據招股書，2020年Coinbase總營收為12.77億美元，較2019年的5.34億美元按年增長128%；並扭虧為盈，錄得淨利潤3.22億美元，2019年則淨虧損3,040萬美元。

值得注意的是，Coinbase曾因一名前員工在旗下GDAX平台上虛增交易量的行為而遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)的調查，當時CFTC方面表示，相關信息可能導致對外公布的交易量和流動性水平出現不准確或虛假的情況。而在3月20日，Coinbase通過繳納650萬美元罰款的方式了結相關案件。