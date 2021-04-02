中國再延長普惠小微企業貸款延期還本付息政策至年底

中國人民銀行等5部委公布，根據國務院常務會議議定事項，決定進一步延長普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策，實施期限至2021年12月31日。

對於2021年4月1日至12月31日期間到期的普惠小微企業貸款(包括單戶授信1,000萬元人民幣及以下的小微企業貸款、個體工商戶和小微企業主經營性貸款)，由企業和銀行自主協商確定，繼續實施階段性延期還本付息。

對於城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行、農村信用社、民營銀行等地方法人銀行業金融機構辦理的延期期限不少於6個月的普惠小微企業貸款，人民銀行通過貨幣政策工具，按照延期貸款本金的1%給予激勵，激勵資金總額控制在國務院批准的額度內。同一筆貸款(含以前已延期過的貸款)只能再獲得一次人民銀行提供的激勵。

就符合條件的地方法人銀行業金融機構新發放的普惠小微企業信用貸款，人民銀行通過貨幣政策工具繼續給予優惠資金支持，加大對個體工商戶的支持。貨幣政策工具支持範圍為2021年4月1日至12月31日期間新發放且期限不小於6個月的貸款，支持比例為貸款本金的40%，資金總量控制在國務院批准的再貸款額度內。符合條件的地方法人銀行業金融機構為最新中央銀行評級1-5級的地方法人銀行業金融機構。