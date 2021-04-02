滬綜指穩升　兩市融資餘額減少24億人民幣

滬深3大股指齊高昇，滬綜指報3,472點，高開6點或0.18%；深成指開市重上14,000點關，高開62點或0.45%，報14,042點；創業板指高開12點或0.46%，報2,828點。

人民銀行公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5649，較上日下調65點子。

截至周四(1日)，上交所融資餘額報7,959.49億元，按日減少11.05億元；深交所融資餘額報7,113.05億元，按日減少13.62億元；兩市合計15,072.54億元，按日減少24.67億元。

滬深交易所去年12月31日發布史上最嚴退市新規，據上市公司公告梳理，截至3月31日，退市新規實施3個月，共10家公司收到交易所發出的「退市通知」。其中，有9家公司收到交易所終止上市決定書，1家收到交易所終止上市事先告知書。從退市指標來看，3家2020年續虧觸及財務類退市指標，5家觸及「1元退市」指標，1家為主動退市，1家為吸收合併退市。