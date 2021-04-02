美國首季汽車銷量反彈　分析憂未來數月需求或波動

綜合外媒報道，美國首季汽車銷量增長約8%，3月份汽車銷量或達1,650萬輛，顯示需求水平已與新冠肺炎疫情爆發前大致相若。

疫情大流行期間，市民對於自身健康安全的考量，推動汽車銷量增長。不過，由於全球晶片短缺，加上美國西南部2月的惡劣天氣，車廠相繼停產，令市場對2021年汽車業的復甦速度保持謹慎態度。

IHS Markit分析師Chris Hopson提及，3月份汽車銷量正達到、甚至超過疫情前的水平，在美國政府刺激方案和2月份天氣影響導致的需求低迷，都推動了3月的銷量大幅反彈。而銷量增長已遇到生產問題的阻礙，預計在未來幾個月內，需求可能會出現波動。

觀望各大車廠數據，通用汽車首季美國市場銷量增長4%，至642,250輛，料年內美國汽車需求保持強勁；快意佳士拿(FCA)美國市場銷量增長5%，至469,651輛。至於日本日產汽車在美國的銷量增加近11%；豐田汽車和本田汽車在美銷量分別增加22和16%。

南韓現代汽車在美銷量亦增長28%，集團負責銷售的執行總裁Randy Parker認為，美國市場有大量需求積壓，租車公司亦料旅行活動將恢復並急需買車。