雷軍夥中國汽車業巨頭合照　武漢指高度重視小米造車計劃

據報導，是次雷軍與造車天團人物聚會是同學聚會的現場，今年由雷軍做東，但尚不確定小米是否會跟蔚來、理想、小鵬或比亞迪有造車方面的合作。

此前，雷軍曾稱自己於2013年便對電動車產業有巨大興趣，在過去的7、8年間投資近10家智能電動車領域的公司，小米造車將是他人生最後一次重大創業項目。他又強調，小米已不是10年前的小米，截至2020年集團現金流高達1,080億元人民幣(下同)。

市傳小米造車首期投資為100億元，預計未來10年投資額100億美元，雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

另外，武漢經濟開發區回應網友將小米汽車落地武漢的建議，稱經開區已經第一時間成立工作專班，將主動、熱情對接小米，充分展示區內優質汽車生態圈和優越營商環境，爭取合作可能性。

武漢經開區經過30年的發展，已將汽車產業作為支柱產業，具有「中國車谷」之稱。目前正推動傳統汽車向下一代汽車轉型升級，將圍繞「智能化、網聯化、電動化、輕量化、共享化」發展趨勢。