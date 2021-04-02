世界變了！逾八成日本企業開始供應鏈多元化

日本傳媒報道，隨着中美貿易戰和疫情衝擊原有供應鏈，有調查從3月12日至周一(3月29日)，對日本大型公司高管進行的調查顯示，在日本擁有1座工廠的94家企業中，有84%表示，已開始審查其供應鏈，以應對疫情，比例高於2020年5月的72.1%。

上述表示正改變供應鏈的企業當中，有39.4%稱，正減少對任何單一市場的依賴、38.3%企業表示，正努力按需要，接觸不同的供應商。受訪企業也調整過去的慣例，增加了庫存和提升本地工廠的供應。

日本塩野義製藥行政總裁Isao Teshirogi表示，疫情給了公司機會，以重新審視對某些地區的依賴程度，未來公司的營運不僅要注重成本，還要在品質和多國家供應物品方面取得平衡。

富士通社長時田隆仁也稱，雖然公司無法藉供應鏈全球化，抵鎖世界上每個風險，但仍能增強從危機中恢復的能力。

三菱化學控股行政總裁Hitoshi Ochi則指出，考慮到貿易保護主義等其他因素，在本國或地區內建立自給自足的企業很重要。

衛浴公司Toto將藉尋找當前供應商、子供應商，和子供應商的供應替代，為日本和供應鏈中其他國家的潛在經濟停滯做準備。速霸陸汽車則將於2023年，在美國建立新的變速箱工廠，以在不需依靠日本製零件的狀況下，在美國組裝汽車。