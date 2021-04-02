疫情顛覆消費模式！兩大困局礙官方CPI準確度

金融市場醉心於研判通脹方向，皆因這關乎着利率去向，一旦提早加息，必重創金融市場。不過，對於那些負責測算目前通脹、設定基準用於未來統計通脹的人，一場疫情給他們造成了極大苦惱，面臨兩個基本問題。

首先，諸如「消費者價格指數(CPI)」之類的指標，是基於疫情前的消費「籃子」，與人們在疫情至今的生活習慣轉變大不同。

其次，編制通脹數字的標準方法是訪問商店，並檢查其價格。研究人員在防疫封鎖期間無法做到這點，繼而在數據中存在漏洞，尤其是牽引全球利率神經的美國。再者，疫情令很多購物已轉到網上，價格可以因人而異，且快速變化，使它們更難測算。

更重要的是，問題不僅在技術層面。從領取社會保障和食物券的人，到參加集體工資協議的人，將近8,000萬美國人的收入在某程度上與CPI掛鈎。當CPI不能捕捉生活成本變化時，這些人的預算就會受到擠壓。

【消費籃子】

就上述的第一點「消費籃子」而言，組成部分是通脹技術人員面臨的直接挑戰。國際貨幣基金組織(IMF)統計部門的經濟學家Marshall Reinsdorf於去年11月說：「實際上，疫情到來時，CPI權重突然過時了。」

舉例來說，外出用餐佔美國CPI籃子的6.3%，惟Reinsdorf估計，疫情使消費習慣轉變，外賣及在家煮食意味着其權重應大降近半。事實上，美國人已偏向花更多錢在商店購買食品，而去年食品價格加速上漲。

哈佛大學商學院的經濟學家Alberto Cavallo曾創建了一個針對新冠肺炎時代的美國通脹指標，成分基於信用卡交易，反映了美國人所購買的商品。這個指標的讀數自疫情開始以來，始終高於官方公布的CPI，今年2月已首次突破2%，即高於聯儲局目標。

在正常情況下，負責匯編美國整體通脹數據的勞工統計局，會在明年初更新CPI籃子，以反映2020年的消費模式。不過，這可能會產生新的問題：就是將非典型消費習慣作為未來通脹的基準。

就此，勞工統計局經濟學家Jonathan Church表示，當局正考慮調整其常規程序。克利夫蘭聯邦儲備銀行高級經濟學家Randal Verbrugge也指出，替代方案包括假設2020年從未發生過疫情，繼續沿用前幾年的數據；或根據二級來源調整疫情時代的數字。不過，無論哪種方式，都有可能引入更多的錯誤計量。

事實上，這是全球同行也面臨的問題。

【訪問商店】

至於上述第二個問題，即實地訪問商店收集數據，目前美國勞工統計局的方法是僱用約400名研究人員，通過兩個主要調查收集價格信息：一個側重於出售商品和服務的企業；另一個側重於向物業業主和租戶調查房租情況。

疫情前，第一個調查中超過70%的數據、第二個調查中約40%的數據來自親自查訪，這個比例多年來沒有大變。不過，在今年2月，84%的價格數據是網上收集，其餘來自電話調查，其中，租金調查完全通過電話進行。

當局在CPI報告中承認，這些因素導致更多價格數據暫時無法獲得，只能估算，許多指數基於比以往更少的價格數據收集。誠然，在2月的數字中，花生醬、檸檬和西蘭花的價格是空白。在「汽車城」底特律，新車價格數據被定位「不夠充分，不宜公布」。