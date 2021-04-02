全球糧價升浪未完　內地擬推動建設「數碼糧儲」

論到通脹，不能不關心糧價！美國今年預計穀物種植面積低於預期，引發供給疑慮，再度推高玉米價格，期貨衝上8年半新高，大豆期貨價也逼近7年高位。市場憂慮一旦這些關鍵飼料農產品供應緊張，會助長全球糧食價格持續膨脹。

據美國農業部最新預測，今年產季的玉米及大豆總栽種面積，將較原預期約少200萬英畝，促使玉米5月期貨於周三(3月31日)漲停，周四(4月1日)仍勁升3.68%，一度衝上每蒲式耳5.85美元，創2013年6月以來最高；大豆5月期貨曾漲1.36%至每蒲式耳14.5625美元；小麥5月期貨最多也曾漲1.25%，報每蒲式耳6.2575美元。

更令人擔憂的是，倘若農業部預測準確，第二季穀物的新供應將不足以彌補庫存消耗量。該部門指出，截至3月1日止，大豆庫存已降到5年最低，玉米庫存也減少到7年谷底。當局報告顯示，由於過去幾年需求減少，加上極端氣候事件頻生，農民對擴大種植持審慎態度。故此，有分析指出，穀物價格必須升至更高，才能鼓勵農民擴大栽種面積。

與此同時，市場擔心中國市場的需求恐超出美國的栽種量。分析指，內地去年向美國採購大量大豆，料今年維持強勁。值得留意的是，受天氣等因素影響，巴西第二期玉米收穫展望不佳。

飼料漲價，連帶肉食價格也有上漲趨勢，尤其內地首季再遭非洲豬瘟疫情衝擊，已導致北方養豬業的豬隻數量最少大減20%，乳豬價格隨即飆高。有專家擔心，豬瘟或蔓延至南方。

美國方面，肉類加工商荷美爾(Hormel)2月已宣布調高火雞售價，以抵銷飼養穀物價格上升，而Cheerios麥片生產商General Mills亦表示，會提高價格以彌補部分貨運及生產成本，其行政總裁Jeff Harmening指，競爭對手和零售商均遇上同樣的問題。

此外，J.M Smucker最近提高Jif花生醬售價後，亦打算上調寵物零食價格，理由是貨運成本上升及其他通脹壓力。行政總裁Mark Smucker稱，只會在成本顯著增加下才加價，並提到零售商開始把加價轉嫁予消費者，公司會與零售商合作以確保售價合理。

面對國際糧價節節攀升，國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲表示，今年國際糧價上漲是受多重因素影響，包括疫情在全球蔓延、東南亞旱災、沙漠蝗蟲等危機。在「十四五」(第14個5年)時期，內地將集中推行「數碼糧儲」建設，加快5G、人工智能、大數據等技術與糧食的生產、購買、儲存等方面融合，並建設國家糧食和物資儲備數據安全中心。