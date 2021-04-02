資金緊縮！內地房企頻傳爛尾樓

全球債務風險持續，中國也不例外。外媒引述中國國家金融與發展實驗室(NIFD)的數據指出，內地房企的債務去年違約總額大增4倍，至高達266億元人民幣(下同)，而今年初至3月中，內房的違約金額已多達87億元。

由於內地去年對房企財務指標設下「三道紅線」，以限制房企有息負債規模，加上今年又限制銀行資金流入房地產業，房企面臨沉重債務及流動性緊縮的挑戰，已導致爛尾樓頻傳，出現買家繳款後無樓可住的情況。

報道引述一名於雲南大理市的買家透露，房企大理海東開發投資集團自2018年底起已4度延遲交付。至於今年宣告違約、曾是內地十大房企的華夏幸福，其於一個位處涿州市社區項目未有按承諾修建通往北京的鐵路路線，以至當地有約1,000住戶停止支付按揭貸款。

有內地資深分析師認為，一線城市的住房需求足以支撐大型開發商繼續經營，但市場應密切關注負債率高、業務集中在小型城市的房企。北京植信投資研究院報告指出，一些高槓桿、周轉率低的房企面臨短期融資的巨大壓力，可能導致現金緊縮，且開發商、信託、第3方機構之間恐出現交叉違約。

值得留意的是，數據顯示，今年到期的離岸及在岸債券勁增42%，至9,000億元人民幣的紀錄新高。