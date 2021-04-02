樓價UPDATES：長沙灣碧海藍天僅減4.2%沽出

二手交投向上，業主議幅收窄，長沙灣碧海藍天兩房單位，放盤兩個月後，只減價37萬元，終以約833萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲南灣5座高層A室，實用面積1,181方呎，原則1房套間隔，享全海景，以3,150萬元易手，實用呎價26,672元，原業主於2011年1月以2,437萬元買入，持貨10年帳面獲利713萬元，單位升值約29%。

●跑馬地山光苑1座中低層C室，實用面積約860方呎，三房連工人套房間隔，放盤約4個月，原開價1,700萬元，經議價後減價20萬元或約1.2%，至近日以1,680萬元沽出，實用呎價約19,535元，屋苑現時有約7個二手放盤，入場費由1,350萬元起。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍3月全月錄50宗買賣，較2月增近1倍，其中碧海藍天佔11宗，包括2座低層G室，兩房間隔，實用面積約494方呎，以870萬元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價37萬元，以約833萬元成交，實用呎價約16,862元，新買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市。

●奧運站一號銀海3月全月錄約4宗買賣，較2月2宗增加，其中8座中層C室，三房間隔，實用面積約665方呎，以1,550萬元放盤4天，即獲外區客接洽，業主不設議價空間，零議價下成交，實用呎價約23,308元，新買家為家庭客，睇樓1次即入市。

●奧運站凱帆軒3座高層E室，實用面積447方呎，兩房間隔，以850萬元成交，實用呎價19,016元，原業主於2002年10月僅以185萬元買入，持貨近19年，現轉手帳面獲利665萬元離場，單位期內升值約3.6倍。

●將軍澳居屋寶明苑A座高層8室，實用面積594方呎，三房間隔，望山景，去年10月放盤，於未補價第二市場原先開價560萬元，累减42萬元，減幅達7%，獲外區綠表買家以518萬元承接，實用呎價8,721元。

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新界區

●西貢匡湖居4期J段雙號屋，實用面積1,942方呎，六房連三套房間隔，獲買家斥資3,880萬元承接，實用呎價19,979元，原業主於1998年5月以1,590萬元購入，是次轉手帳面獲利2,290萬元，升值逾1.4倍。

●西貢田寮全幢雙號村屋，套三房連工人房間隔，望山景，連天台，放盤時叫價1,550萬元，減幅4.5%，即70萬元，最終以1,480萬元成交，原業主為外籍人士，於2015年1月以1,100萬元購入，持貨逾6年帳面獲利380萬元，單位期內升值約35%。

●馬鞍山銀湖‧天峰1座中層C室，實用面積887方呎，三房間隔，原先叫價1,350萬元，其後微減5萬至1,345萬元獲買家承接，實用呎價15,163元，原業主於2009年11月購入，當時作價626萬元，持貨11年多帳面獲利719萬元離場，單位期內升值約1.2倍。

●馬鞍山天宇海7B座高層C室，實用面積744方呎，套三房間隔，日前以1,000萬元易手，實用呎價13,441元，原業主於2015年以717萬元購入，持貨6年帳面獲利283萬元，單位期內升值約39.5%。

●大圍恒峰花園3座低層E室，實用面積約638方呎，套三房間隔，原業主早前叫價約880萬元放售，日前獲區內客承接，考慮不久即決定入市，雙方議價後以860萬元成交，實用呎價約13,480元。

●粉嶺牽晴間4月錄首宗買賣，單位為10座低層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價560萬元，放盤兩星期，減價15萬元，最終獲同區上車客以545萬元承接，實用呎價14,193元，原業主於2012年3月購入，當時作價219萬元，持貨9年至今轉售，帳面獲利326萬元。

●天水圍居屋天盛苑H座高層4室，實用面積506方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內綠表客，原業主有輕微議價空間，單位於未補價第二市場以420萬元轉手，實用呎價8,300元。

●屯門啟豐園3座中層G室，實用面積375方呎，兩房一廳間隔，獲外區上車客垂青，遂便決定以532萬元即睇即購入作自住之用，實用呎價14,187元，原業主於2015年以約365萬元購入，持貨6年多，轉手帳面獲利達約167萬元。

●屯門居屋置樂花園4座中層B室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，區內客因原先租住的單位無法續租，上址亦鄰近小朋友讀書地方，便決定預繳一年租金，業主即減價1,000元，以10,000元租出，實用呎租22.3元，如以同類型單位銀行估價約436萬元計算，租金回報率可達2.8厘。

●荃灣中心17座低層D室，實用面積約329方呎，兩房間隔，望山景，放盤約兩個月，原先叫價460萬元，經議價後減價24萬元或約5.2%，至436萬元沽出，實用呎價約13,252元，屋苑3月共錄得約21宗二手買賣，目前有約62個二手買賣盤，叫價由460萬元起。

●東涌藍天海岸3月錄18宗買賣，包括3座低層G室，實用面積388方呎，一房間隔，原叫價580萬元，減價10萬元，以570萬元成交，實用呎價14,691元，新買家為上車客，見東涌區600萬元以內的放盤選擇減少，迅速拍板入市。