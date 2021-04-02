防範內銀「大得不能倒」　內地起草更嚴格資本新規

中國監管機構考慮針對具有系統重要性的銀行施加額外的資本要求，以遏制金融風險，維護銀行業穩定。

中國人民銀行官網發通知稱，人民銀行會同中銀保監起草了《系統重要性銀行附加監管規定(試行)(徵求意見稿)》，向社會公開徵求意見。

意見稿對銀行提出明確要求：提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。通知稱，徵求意見稿旨在「完善我國系統重要性金融機構監管框架，明確系統重要性銀行附加監管要求」。

在借鑒國際經驗的基礎上，監管層計劃建立附加資本、附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。

系統重要性銀行將被劃分為五個小組。第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。可以看出，除第五組外，第一組到第四組組間的附加資本要求僅差0.25%。

意見稿稱，組內暫不設置差異化的附加資本要求。若銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。

此外，系統重要性銀行在滿足槓桿率要求的基礎上，應額外滿足附加槓桿率要求。附加槓桿率要求為其附加資本要求的50%，由一級資本滿足。

徵求意見稿稱，此舉是為了鼓勵銀行降低系統性風險，避免引發道德風險。

意見稿還稱，系統重要性銀行需在進入名單或者得分變化導致組別上升後，經過一個完整自然年度後的1月1日滿足要求。人民銀行、中銀保監後續可以根據實際情況對附加資本要求進行調整，報國務院金融穩定發展委員會審議後實施。

意見稿還特意說明：本規定中系統重要性銀行的附加資本要求與宏觀審慎評估(MPA)中的附加資本要求不互相替代。