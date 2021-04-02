【深度解構】通脹復活 全球受難！缺芯、缺櫃後 輪到...
2021年04月02日 21:23
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今天(2日)是耶穌受難日，接下來復活。然而，全球經濟在復活前，或許也要經歷一輪苦難！受疫情及其他天災影響，原材料不斷漲價，加上蘇彝士運河塞船事件手尾長，關乎民生的通脹已悄悄到來。除了大家熟悉的麥當努已加價外，環球消費品、糧食飼料、智能電子產品皆已宣布陸續漲價，意味着央行加息潮恐提早到來，絕非佳兆。
【消費品】
全球原材料成本最近不斷飆升，消費品業掀起加價潮！除了內地紙企4月起加價外，Huggies尿片及Scott紙巾生產商金佰利（Kimberly-Clark）宣布6月起，在美國旗下產品幾乎全線加價，由嬰兒、幼兒到成人護理產品，以至浴室廁紙，加幅介乎中至高單位數字。
金佰利1月時曾警告紙漿、循環再造纖維及樹脂成本漲價，估計今年涉及增加的開支介乎4.5億至6億美元，惟當時公司行政總裁Michael Hsu稱，公司不會廣泛地加價。然而，之後環球供應鏈繼疫情之後再受衝擊，尤其是2月冷鋒吹襲美國德州導致廣泛停電，當地多家大型化工廠停產，加劇原材料短缺和漲價，而最近蘇彝士運河航道受阻後，船東及出入口商紛紛警告付運延誤及貨運成本增加。
金佰利發言人本周表示，1月時的定價計劃是基於當時商品通脹前景，認為當商品環境轉壞，加價行動是合理的。
疫情爆發後「宅經濟」熱潮加溫，助長電商業務，使裝運用紙箱供不應求，已連番漲價，目前美國每噸報價已飆至785美元的歷史新高，4月很可能進一步上漲。
事實上，美國數十家上市公司已相繼發出通脹升溫警告，原因包括供應鏈出現瓶頸、原材料成本上升，以及勞工費用開始提高。製造業巨企3M公司表示，空陸貨運成本提升；零售巨企沃爾瑪則強調，美國各港口壅塞；移動式房屋與家庭用具製造商Legacy Homes及Williams-Sonoma皆表示，工資成本上揚；玩具生產商美泰表示，塑膠價格上漲；包裝商希悅爾（Sealed Air）直言，各項成本都在上升。
【缺芯、缺櫃後 輪到缺船】
更重要的是，蘇彝士運河雖然已於3月30日凌晨恢復通航，但仍持續影響中歐海運貿易航線，令通脹形勢惡化。內地媒體最新引述上海洋山港碼頭負責人指出，整個4月，中國至歐洲、美國東部的貨櫃輪脫班（指班輪延誤）都會很嚴重，平均每班船脫班時間將在6至7天左右。物流業界警告，過去缺箱子（貨櫃）的困境將演變為缺船，4月運價可能因塞船事件重新上漲。
另有業界透露，中遠海運的紅海航線4月全部停航，無法再接受新訂艙，已經運上拖車提箱的也將再壓港2至5周不等。業界預計，要完全消除運河塞船事件的影響，可能至少需要一個月時間，航運公司備受挑戰。
【糧價】
論到通脹，不能不關心糧價！美國今年預計穀物種植面積低於預期，引發供給疑慮，再度推高玉米價格，期貨衝上8年半新高，大豆期貨價也逼近7年高位。市場憂慮一旦這些關鍵飼料農產品供應緊張，會助長全球糧食價格持續膨脹。
據美國農業部最新預測，今年產季的玉米及大豆總栽種面積，將較原預期約少200萬英畝，促使玉米5月期貨於周三漲停，周四仍勁升3.68%，一度衝上每蒲式耳5.85美元，創2013年6月以來最高；大豆5月期貨曾漲1.36%至每蒲式耳14.5625美元；小麥5月期貨最多也曾漲1.25%，報每蒲式耳6.2575美元。
更令人擔憂的是，倘若農業部預測準確，第二季穀物的新供應將不足以彌補庫存消耗量。該部門指出，截至3月1日止，大豆庫存已降到5年最低，玉米庫存也減少到7年谷底。當局報告顯示，由於過去幾年需求減少，加上極端氣候事件頻生，農民對擴大種植持審慎態度。故此，有分析指出，穀物價格必須升至更高，才能鼓勵農民擴大栽種面積。
與此同時，市場擔心中國市場的需求恐超出美國的栽種量。分析指，內地去年向美國採購大量大豆，料今年維持強勁。值得留意的是，受天氣等因素影響，巴西第二期玉米收穫展望不佳。
飼料漲價，連帶肉食價格也有上漲趨勢，尤其內地首季再遭非洲豬瘟疫情衝擊，已導致北方養豬業的豬隻數量最少大減20%，乳豬價格隨即飆高。有專家擔心，豬瘟或蔓延至南方。
美國方面，肉類加工商荷美爾（Hormel）2月已宣布調高火雞售價，以抵銷飼養穀物價格上升，而Cheerios麥片生產商General Mills亦表示，會提高價格以彌補部分貨運及生產成本，其行政總裁Jeff Harmening指，競爭對手和零售商均遇上同樣的問題。
此外，J.M Smucker最近提高Jif花生醬售價後，亦打算上調寵物零食價格，理由是貨運成本上升及其他通脹壓力。行政總裁Mark Smucker稱，只會在成本顯著增加下才加價，並提到零售商開始把加價轉嫁予消費者，公司會與零售商合作以確保售價合理。
面對國際糧價節節攀升，國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲表示，今年國際糧價上漲是受多重因素影響，包括疫情在全球蔓延、東南亞旱災、沙漠蝗蟲等危機。在「十四五」（第14個5年）時期，內地將集中推行「數碼糧儲」建設，加快5G、人工智能、大數據等技術與糧食的生產、購買、儲存等方面融合，並建設國家糧食和物資儲備數據安全中心。
【智能電子產品】
以往引領通脹的主角多數是油價，時至今天已是「晶片」！作為兵家必爭之地，半導體過去大半年以來供應短缺，多家晶片產業鏈廠商頻傳加價，將成本轉嫁予下游客戶，最終料由消費者「埋單」。由於晶片用途廣泛，電子產品乃至汽車製造業都會採用，因此晶片加價料掀起新一輪廣泛的電子產品漲價潮，勢推高通脹。
世界最大半導體代工商台積電被傳計劃今年底開始取消對客戶訂單優惠，意味明年起訂單加價數個百分點，理由是成本增加，及後內地半導體代工廠中芯國際(00981)亦宣布全線漲價。由於供應緊張，晶片及核心原材料水漲船高，已上線的訂單維持原價，已下單而未上線的訂單將按新價執行。
內媒引述消息人士稱，中芯3月已上調價格，漲價區間因客戶而異，8吋與12吋晶圓訂單漲幅各異，整體幅度達15至30%。相關供應鏈業界透露，由於晶片短缺，早前台廠聯電、力積電及台積電等多個代工廠已漲價，中芯算是較遲出手。
事實上，在晶片荒之前，半導體代工界曾因減價搶客戰而將報價壓低，利潤相當微薄，後來見產能供不應求才紛紛加價。值得留意的是，台積電通常給予優惠的客戶主要從事智能手機及個人電腦，例如蘋果公司（Apple Inc.）及高通。因此，極受消費者歡迎的電子產品難免漲價。智能手機及物聯網（IoT）產品製造商realme中國區總裁徐起已率先透露，受手機供應鏈上游晶片、電池、套片等原材料短缺影響，下半年手機價格可能會產生浮動。
由於市場憧憬加價潮將有利晶片企業利潤，加上國策扶持，內地上市的半導體相關股周五繼續做好，中芯(688981.SH)及韋爾股份(603501.SH)升近5%，中微公司(688012.SH)亦升3.46%。晶圓廠賽微電子(300456.SZ)則公布，與青州市政府簽署合作協議，推進建設6至8寸GaN芯片晶圓製造項目，該股周五漲近4%。