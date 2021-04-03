東方日報B1：通脹復活全球受難　美消費品巨企幾近全線加價

周五(2日)是耶穌受難日，接下來復活。然而，全球經濟在復活前，或許也要經歷一輪苦難！受疫情及其他天災影響，原材料不斷漲價，加上蘇彝士運河塞船事件手尾長，關乎民生的通脹已悄悄到來。除了大家熟悉的麥當勞已加價外，環球消費品、糧食飼料、智能電子產品皆已宣布或預期陸續漲價，意味着央行加息潮恐提早到來，絕非佳兆。

全球原材料成本最近不斷飆升，消費品業掀起加價潮！除了內地紙企4月起加價外，Huggies尿片及Scott紙巾生產商金佰利(Kimberly-Clark)宣布6月起，在美國旗下產品近全線加價，由嬰兒、幼兒到成人護理產品，以至廁紙，加幅介乎中至高單位數字。

多家上市公司呻成本上揚

金佰利1月時曾警告紙漿、循環再造纖維及樹脂成本漲價，估計今年涉及增加的開支介乎4.5億至6億美元，惟當時公司行政總裁Michael Hsu稱，公司不會廣泛地加價。然而，之後環球供應鏈繼疫情之後再受衝擊，尤其是2月冷鋒吹襲美國德州導致廣泛停電，當地多家大型化工廠停產，加劇原材料短缺和漲價，而最近蘇彝士運河航道受阻後，船東及出入口商紛紛警告付運延誤及貨運成本增加。

金佰利發言人本周表示，1月時的定價計劃是基於當時商品通脹前景，認為當商品環境轉壞，加價行動是合理的。

疫情爆發後令「宅經濟」熱潮加溫，助長電商業務，使裝運用紙箱供不應求，已連番漲價，目前美國每噸報價已飆至785美元的歷史新高，4月很可能進一步上漲。

事實上，美國數十家上市公司已相繼發出通脹升溫警告，原因包括供應鏈出現瓶頸、原材料成本上升，以及勞工費用開始提高。製造業巨企3M公司表示，空陸貨運成本提升；零售巨企沃爾瑪則強調，美國各港口擠擁；移動式房屋與家庭用具製造商Legacy Homes及Williams-Sonoma均稱，工資成本上揚；玩具生產商美泰表示，塑膠價格上漲；包裝商希悅爾(Sealed Air)直言，各項成本皆升。

更重要的是，蘇彝士運河雖然已於3月30日凌晨恢復通航，但仍持續影響中歐海運貿易航線，令通脹形勢惡化。內地媒體最新引述上海洋山港碼頭負責人指出，整個4月，中國至歐洲、美國東部的貨櫃輪脫班(指班輪延誤)都會很嚴重，平均每班船脫班時間將在6至7天左右。物流業界警告，過去缺箱子(貨櫃)的困境將演變為缺船，4月運價可能因塞船事件重新上漲。

●糧價飛升 玉米期貨逾8年新高

論到通脹，不能不關心糧價！美國今年預計穀物種植面積低於預期，引發供給疑慮，再度推高玉米價格，期貨衝上逾8年新高，大豆期貨價也逼近7年高位。市場憂慮一旦這些關鍵飼料農產品供應緊張，會助長全球糧食價格持續膨脹。

據美國農業部最新預測，今年產季的玉米及大豆總栽種面積，將較原預期約少200萬英畝，促使玉米5月期貨於周三漲停，周四仍勁升3.68%，一度衝上每蒲式耳5.85美元，創2013年以來最高；大豆5月期貨曾漲1.36%至每蒲式耳14.5625美元；小麥5月期貨最多也曾漲1.25%，報每蒲式耳6.2575美元。

更令人擔憂的是，若農業部預測準確，次季穀物新供應將不足以彌補庫存消耗量。該部門指截至3月1日止，大豆庫存已降到5年最低，玉米庫存也減少到7年最低。當局報告顯示，因過去幾年需求減少，加上極端氣候事件頻生，農民對擴大種植持審慎態度。故此，有分析指，穀物價格必須升至更高，才能鼓勵農民擴大栽種面積。

與此同時，市場擔心中國市場的需求恐超出美國的栽種量。分析指，內地去年向美國採購大量大豆，料今年維持強勁。值得留意的是，受天氣等因素影響，巴西第二期玉米收穫展望不佳。

飼料漲價，連帶肉食價格亦趨升，尤其內地首季再遭非洲豬瘟疫情衝擊，導致北方養豬業的豬隻數量最少大減20%，乳豬價格飆高。有專家擔心，豬瘟或蔓延至南方。美國方面，肉類加工商荷美爾(Hormel)2月已宣布調高火雞售價，以抵銷飼養穀物價格上升，而Cheerios麥片生產商General Mills亦表示，會提高價格以彌補部分貨運及生產成本，其行政總裁Jeff Harmening指，競爭對手和零售商均遇上同樣的問題。

此外，J.M Smucker最近提高Jif花生醬售價後，亦打算上調寵物零食價格，理由是貨運成本上升及其他通脹壓力。行政總裁Mark Smucker稱，只會在成本顯著增加下才加價，並提到零售商開始把加價轉嫁予消費者，公司會與零售商合作以確保售價合理。

面對國際糧價節節攀升，內地鼓勵地方政府及企業增加糧食儲備。國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲表示，今年國際糧價上漲是受多重因素影響，包括疫情在全球蔓延、東南亞旱災、沙漠蝗蟲等危機。在「十四五」(第14個5年)時期，內地將集中推行「數碼糧儲」建設，加快5G、人工智能、大數據等技術與糧食的生產、購買、儲存等方面融合，並建設國家糧食和物資儲備數據安全中心。

●晶片告急 電子產品用戶荷包受損

以往引領通脹的主角多數是油價，時至今天已是「晶片」！作為兵家必爭之地，半導體過去大半年以來供應短缺，多家晶片產業鏈廠商頻傳加價，將成本轉嫁予下游客戶，最終料由消費者「埋單」。由於晶片用途廣泛，電子產品乃至汽車製造業都會採用，因此晶片加價料掀起新一輪廣泛的電子產品漲價潮，勢推高通脹。

內媒引述消息人士稱，中芯3月已上調價格，漲價區間因客戶而異，8吋與12吋晶圓訂單漲幅各異，整體幅度達15至30%。相關供應鏈業界透露，由於晶片短缺，早前台廠聯電、力積電及台積電等多個代工廠已漲價，中芯算是較遲出手。事實上，在晶片荒之前，半導體代工界曾因減價搶客戰而將報價壓低，利潤相當微薄，後來見產能供不應求才紛紛加價。

值得留意的是，台積電通常給予優惠的客戶主要從事智能手機及個人電腦，例如蘋果公司(Apple Inc.)及高通。因此，極受消費者歡迎的電子產品難免漲價。智能手機及物聯網(IoT)產品製造商realme中國區總裁徐起已率先透露，受手機供應鏈上游晶片、電池、套片等原材料短缺影響，下半年手機價格可能會產生浮動。